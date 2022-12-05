Скандалы: Что скрывал ноутбук Хантера Байдена

Илон Маск раскрыл секретные документы о сокрытии Twitter скандала вокруг сына президента США

Новый владелец Twitter Илон Маск раскрыл, как прежнее руководство соцсети скрывало информацию о сливе данных с ноутбука Хантера Байдена, сына президента США. Подробности скандала разместил у себя в Twitter с разрешения Маска журналист Мэтт Таибби. В треде Таибби рассказывает, какие «чрезвычайные меры» принял Twitter, чтобы скрыть историю о связи Байденов с украинской энергокомпанией Burisma и смягчить последствия утечки чувствительных материалов с личного ноутбука сына президента.

В частности, для этого использовались инструменты, созданные для борьбы с распространением детской порнографии.

Это рассказ, подобный истории Франкенштейна, о том, как созданный человеком механизм вышел из-под его контроля, — Мэтт Таибби журналист

Удаление твитов по запросу стало обычной практикой

Согласно секретным внутренним документам, опубликованным Илоном Маском, удаление и сокрытие твитов по запросу заинтересованных лиц и компаний стало обычной практикой в Twitter к 2020 году. Этим инструментом пользовались как администрация тогдашнего президента Дональда Трампа, так и команда нынешнего американского президента.

Однако, как подчеркивает Таибби, руководство Twitter занималось модерацией контента исходя из своих политических предпочтений, которые были на стороне Байдена. Так, пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани заблокировали за твит об утечке интимной переписки с ноутбука Хантера Байдена ровно за 20 дней до президентских выборов 2020 года, при этом яростное письмо от сотрудника предвыборного штаба Трампа Майка Хана на этот счет было проигнорировано.

Один руководитель (Twitter) писал другому: «Еще на рассмотрение от команды Байдена». Приходил ответ: «Обработано», — Мэтт Таибби журналист

Для сокрытия скандала вокруг Хантера Байдена, утечек с его ноутбука и связей с украинской компанией Burisma были предприняты беспрецедентные меры. Такие твиты помечались как «небезопасная информация», а прямые ссылки блокировались, хотя изначально этот инструмент был разработан лишь для исключительных случаев

При этом работа по сокрытию постов, связанных с распространением интимных переписок Байдена-младшего, происходила отчасти без ведома бывшего гендиректора Twitter Джека Дорси. В частности, без его участия было принято решение о блокировке Макиани, и другие руководители неумело попытались скрыть это от Дорси.

Сначала все списали на взлом. Но через несколько часов всем уже было понятно, что эта версия неправдоподобна. Однако ни у кого не хватило смелости вернуть все обратно, — бывший сотрудник Twitterо блокировке пресс-секретаря Белого дома

Что скрывал ноутбук Хантера Байдена

Как писала ранее «Лента.ру», ноутбук Байдена-младшего, содержавший интимные фото Хантера с оружием, наркотиками и девушками, а также переписки с несовершеннолетними, попал в ФБР еще в 2019 году. Жесткий диск с материалами принес владелец ремонтной мастерской, откуда сын президента так и не забрал компьютер. Однако ФБР не заинтересовалась этой информацией и предложили не распространять ее.

Скандал вокруг переписок и фото разгорелся в 2020 году накануне президентских выборов в США, когда адвокат Трампа Рудольф Джулиани опубликовал материалы в консервативной газете New York Post (NYP). Однако продемократические СМИ назвали это провокацией российских спецслужб.

Кроме того, на ноутбуке Хантера Байдена хранилась информация о теневых сделках сына президента с компаниями на Украине и в Китае, которые сильно улучшили финансовое положение Байденов. Они в итоге стали материалом расследования. В частности, правоохранительные органы проверяли документы, касающиеся работы Хантера в составе директоров украинской нефтедобывающей компании Burisma.

В 2015-2016 годах на деятельность Burisma Holdings обратил внимание тогдашний украинский генпрокурор Виктор Шокин, заподозрив ее руководство в коррупционной деятельности. Однако вскоре после начала расследования он был уволен по звонку Джо Байдена, тогда занимавшего пост вице-президента и временного поверенного по делам США на Украине. Байден пригрозил Петру Порошенко отзывом американского кредита. В тот же день Шокина сняли с должности. Американский политик позже сам публично подтвердил эту информацию.

Оригинал материала: “Лента.ру”