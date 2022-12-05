Xiaomi готовит к выходу на международном рынке смартфон Redmi Note 12 Pro 4G

Осенью состоялась премьера линейки смартфонов Redmi Note 12, тогда как теперь появились данные о новом аппарате Redmi Note 12 Pro 4G.

Об этом свидетельствуют данные в базе, где аппарат предложен под кодовым индексом sweet_k6a_global. В свою очередь, китайская версия получит ряд отличий от глобальной модификации. В частности, аппарат по внешнему виду окажется копией Redmi Note 10 Pro с незначительными изменениями. Кроме того, смартфон получит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 732G и крупный дисплей на 6,67 дюйма с высоким разрешением и частотой обновления кадров 120 Гц.

Также новинке приписывают быструю зарядку на 33 Вт, а также усиленный аккумулятор на 5020 мАч. Из коробки новый смартфон поддерживает свежую операционную систему Android 13.