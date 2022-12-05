 

Началась регистрация на бесплатные катки проекта “Московские сезоны”

05.12.2022, 12:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Зарегистрироваться на посещение катков необходимо предварительно в приложении “Московские сезоны” или на сайте проекта. Пользователь может выбрать площадку и удобное время

Рекомендуется приходить заранее. При опоздании на более чем 30 минут запись пользователя автоматически аннулируется.

На катки нельзя приносить рюкзаки, сумки, пакеты и продукты. За личные вещи посетителей администрация ответственности не несет.

Коньки можно будет взять на прокат за 50 рублей под залог две тысячи рублей. Доступен детский и взрослый спортивный инвентарь от 27-го до 46-го размеров.

В 50 рублей обойдется и комплект защиты. В сопровождении взрослых на лед допускаются дети от трех лет.

Посетители могут не только приятно провести время, но и поучаствовать в сборе новогодних подарков в рамках акции “Москва помогает”. У всех желающих есть возможность передать гостинцы жителям новых регионов и участникам специальной операции, передает портал mos.ru.

Напомним, что 13 катков расположены на межсезонных городских ярмарках. Также посетители могут купить продукты из России и стран СНГ со скидкой, продегустировать кухню разных народов и регионов.

Ранее жители столицы определились с форматом празднования Нового года и Рождества. Более 80% пользователей портала “Активный гражданин” поддержали проведение мероприятий и праздничное оформление города. Доходы пойдут на поддержку военнослужащих и работников оборонно-промышленного комплекса.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07.22 / Мнение: Риски и сюжеты

18.05.21 / Обледенение мышц может замедлить выздоровление

02.11.22 / Опубликован новый кадр из продолжения “Аватара” Джеймса Кэмерона

31.07.22 / Сухой артист – Личное мнение

12.07.22 / День Петра и Павла: Значение, история и традиции

04.09.20 / Мнение: Большевикам доверять нельзя

18.12.21 / Эндокринолог рассказала, как справиться с похмельем

20.08.21 / Юлия Высоцкая поздравила Андрея Кончаловского с днем рождения: “Хорошо, что ты есть”

23.09.21 / В Госдуму внесли законопроект, запрещающий публично подвергать сомнению результаты выборов

23.10.22 / Назло! – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика