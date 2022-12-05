Началась регистрация на бесплатные катки проекта “Московские сезоны”

Зарегистрироваться на посещение катков необходимо предварительно в приложении “Московские сезоны” или на сайте проекта. Пользователь может выбрать площадку и удобное время

Рекомендуется приходить заранее. При опоздании на более чем 30 минут запись пользователя автоматически аннулируется.

На катки нельзя приносить рюкзаки, сумки, пакеты и продукты. За личные вещи посетителей администрация ответственности не несет.

Коньки можно будет взять на прокат за 50 рублей под залог две тысячи рублей. Доступен детский и взрослый спортивный инвентарь от 27-го до 46-го размеров.

В 50 рублей обойдется и комплект защиты. В сопровождении взрослых на лед допускаются дети от трех лет.

Посетители могут не только приятно провести время, но и поучаствовать в сборе новогодних подарков в рамках акции “Москва помогает”. У всех желающих есть возможность передать гостинцы жителям новых регионов и участникам специальной операции, передает портал mos.ru.

Напомним, что 13 катков расположены на межсезонных городских ярмарках. Также посетители могут купить продукты из России и стран СНГ со скидкой, продегустировать кухню разных народов и регионов.

Ранее жители столицы определились с форматом празднования Нового года и Рождества. Более 80% пользователей портала “Активный гражданин” поддержали проведение мероприятий и праздничное оформление города. Доходы пойдут на поддержку военнослужащих и работников оборонно-промышленного комплекса.