 

Вот она я: оставшаяся без присмотра Пугачева оголилась для другого мужчины

05.12.2022, 12:50, Разное
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Максим Галкин* вновь уехал по миру с гастролями, поэтому Алла Пугачева решила не скучать дома и сходила в театр. Спектакль ставил Анатолий Белый, также свинтивший из России пару месяцев назад и, в лучших традициях опальных артистов, поливший страну, сделавшую его известным, грязью.

К слову, оставшаяся без присмотра и общества Максима Галкина*, Примадонна решила немного похулиганить и явилась на званый вечер в образе кардинально отличающемся от того, что демонстрировала всю свою жизнь. Вместо аляповатого балахона-размахайки – строгая юбка в пол и приталенный пиджак, поражающие скромной черно-белой гаммой.

Видимо, руководствуясь правилом “ноги или декольте”, Алла Пугачева, прикрыв обе из этих зон, решила оторваться на другой части своего звездного тела. К удивлению многих, она отказалась от привычной для публики прически: никакой взлохмаченности “подружки серфера”, разбавленной косичками.

С гордо поднятым подбородком стояла она перед главной звездой вечера – Анатолием Белым и, смело глядя по сторонам, ни капли не стеснялась своего нового образа. “Вот она я, настоящая”, – будто заявляла Алла всему театру.

Таким образом, израильтянка оголилась для другого мужчины, показав ему самое сокровенное – свои настоящие волосы, не прикрытые одним из ее многочисленных париков. Их, кстати, как и трусики Примадонны, можно будет увидеть в ходе экскурсии по брошенному замку семьи Аллы Пугачевой и Максима Галкина*.


* – признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.


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