 

Фото дня: новый постер фильма “Джон Уик 4” с Киану Ривзом

05.12.2022, 12:25, Разное
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58-летний Киану Ривз возвращается к легендарной роли. Сначала кинокомпания Lionsgate опубликовала первый трейлер грядущей четвертой части франшизы “Джон Уик”, а накануне в сети появился новый постер, на котором Ривз изображен соло крупным планом.

По сюжету картины “Джон Уик 4” главный герой сразится с новым могущественным врагом, который окружен союзниками по всему миру. Действие будет происходить в США, Японии, Иордании, Франции и Германии. Постановщиком ленты стал бессменный режиссер франшизы Чад Стахелски, а партнерами Ривза по съемкам — актеры Лоуренс Фишборн, Билл Скарсгард, Рина Саваяма, Донни Йен, Хироюки Санада и не только. 

Премьера боевика “Джон Уик 4” намечена на 24 марта 2023-го. А в прошлом году стало известно, что на этом история бывшего наемного убийцы не заканчивается, и работа над пятой частью франшизы уже ведется полным ходом.


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