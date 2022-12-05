Фото дня: новый постер фильма “Джон Уик 4” с Киану Ривзом

58-летний Киану Ривз возвращается к легендарной роли. Сначала кинокомпания Lionsgate опубликовала первый трейлер грядущей четвертой части франшизы “Джон Уик”, а накануне в сети появился новый постер, на котором Ривз изображен соло крупным планом.

По сюжету картины “Джон Уик 4” главный герой сразится с новым могущественным врагом, который окружен союзниками по всему миру. Действие будет происходить в США, Японии, Иордании, Франции и Германии. Постановщиком ленты стал бессменный режиссер франшизы Чад Стахелски, а партнерами Ривза по съемкам — актеры Лоуренс Фишборн, Билл Скарсгард, Рина Саваяма, Донни Йен, Хироюки Санада и не только.

Премьера боевика “Джон Уик 4” намечена на 24 марта 2023-го. А в прошлом году стало известно, что на этом история бывшего наемного убийцы не заканчивается, и работа над пятой частью франшизы уже ведется полным ходом.