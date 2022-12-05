Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Зои Салдана и Джеймс Кэмерон на премьере “Аватар: Путь воды” в Лондоне

Накануне в Лондоне прошла премьера продолжения “Аватара” Джеймса Кэмерона. На красную дорожку в роскошном отеле Corinthia вместе с режиссером культового фильма вышли исполнители главных ролей Зои Салдана, Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Сэм Уортингтон, Стивен Лэнг, Джованни Рибизи и другие.

На премьеру все члены каста и съемочной группы облачились в черное. 47-летняя Кейт Уинслет для выхода выбрала вечерний жакет в сочетании с облегающими кожаными брюками, белой рубашкой и развязанным галстуком. 73-летняя Сигурни Уивер появилась в классическом маскулинном костюме-двойке, а 44-летняя Зои Салдана, в свою очередь, предпочла полупрозрачное платье в бельевом стиле, которое дополнила кружевными колготками и туфлями на платформе.

Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Зои Салдана

Первый трейлер фильма “Аватар 2: Путь воды” появился в сети в начале ноября. Премьера состоится уже в этом году, 15 декабря, а третья и четвертая части выйдут с интервалом в два года — в 2024-м и 2026-м соответственно. Напомним, что первая картина имела невероятный успех и собрала в прокате рекордные 2,8 миллиарда долларов при бюджете в 250 миллионов.

Джеймс Кэмерон Кейт Уинслет