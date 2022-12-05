Отслеживать частоту сердечных сокращений: 5 способов удвоить сжигание жира во время кардиотренировки

Кардиотренировка – это вид деятельности, направленный на активное сжигание калорий и уменьшение количества жира в организме. Сочетание кардиотренировок и силовых занятий помогает нам оставаться в форме, быть стройным и подтянутым.

Однако не всегда кардиотренировки дают тот результат, которого вы от них ожидаете. Ненавистный жирок в области живота, боков и бедер не спешит покидать ваше тело, что может очень расстраивать.

Если вы потратили много времени и усилий, но до сих пор не видите результатов от регулярных занятий бегом и другими видами кардио нагрузки, не сдавайтесь. Существует как минимум пять способов, которые помогут моментально повысить эффективность кардиотренировки и удвоят сжигание жира во время занятия.

Увеличьте скорость

Один из самых простых способов увеличить скорость сжигания жира – увеличить темп тренировки. Если вы привыкли бегать на дорожке со скоростью 8-9 км/час, на следующей тренировке попробуйте выполнить пробежку при скорости 9,5 км/час. Даже такое незначительное увеличения скорости бега сразу увеличит количество сжигаемых калорий, и за 40 минут занятия вы сможете сжечь больше жира.

Выполняйте интервальные тренировки

Отличный эффект дают высокоинтенсивные интервальные тренировки, которые также известны как HIIT. Интервальная тренировка может выглядеть следующим образом: бегите максимально быстро в течение 15-20 секунд, после этого снизьте скорость на 30-40 секунд, затем повторите. Изменение темпа тренировки помогает ускорить процесс похудения и делает занятие более интересным.

Меняйте вид нагрузки

Наш организм очень быстро привыкает к тому или иному виду физической нагрузки, поэтому для того чтобы сделать кардиотренировки еще более эффективными, регулярно меняйте вид деятельности. Не останавливайте свой выбор только на одном виде спортивной нагрузки: чередуйте занятия на беговой дорожке, эллипсе, велотренажере, и вы увидите, насколько быстрее вы начнете терять лишний вес.

Бегите в гору

Еще один способ удвоить сжигание жира на животе во время кардио — увеличить наклон. Если вы занимаетесь на беговой дорожке, начните с увеличения уровня наклона дорожки на 5-10 градусов. Если же вы предпочитаете бегать на свежем воздухе, замените пробежку по ровной дороге пробежкой по холмам.

Бег в горку помогает включить в работу большее количество мышц ног, что, в свою очередь, поможет вам сжечь больше калорий и жира. Эффект от таких тренировок будет заметен буквально через несколько занятий.

Отслеживайте частоту сердечных сокращений

Один из самых эффективных способов увидеть, сколько усилий вы вкладываете в свои кардиотренировки, — использование пульсометра. С помощью фитнесс браслета вы сможете отследить, насколько усердно вы тренируетесь, в каких пульсовых зонах вы работаете, и как проходит процесс восстановления. Следя за своей статистикой, вы узнаете, когда следует повысить интенсивность тренировки, что позволит вам сжечь больше калорий.

Следуйте этим простым рекомендациям, получайте удовольствие от тренировок, и результат не заставит себя ждать!