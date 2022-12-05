Мнение: Почему Макрон заговорил о капитуляции перед Россией

Президент Франции заявил, что после завершения Украинского кризиса нужно предоставить России гарантии безопасности (ссылка). Что это за могут быть гарантии — известно, Россия много раз озвучивала свои справедливые требования.

Уменьшившаяся к этому времени Украина денацифицируется, демилитаризируется и становится нейтральной по типу Швейцарии, с жёстко прописанным в конституции запретом на военные базы и военные блоки. Также в законах прямо прописывается запрет на бандеровщину, на русофобию, и на работу деструктивных организаций типа американских НКО или так называемых «колл-центров». НАТО откатывается обратно к границам 1997 года, освобождая Польшу и прочие занятые страны — к югу, северу и востоку от Польши.

Таким образом, Россия получает необходимую нам зону безопасности, и дальше отношения с Европой можно строить уже в спокойном ключе, а не в режиме ковбойской дуэли, когда стороны напряжённо смотрят друг на друга, за кадром играет тревожная музыка, и у каждого на поясе висит заряженный кольт.

Почему Эмманюэль Макрон заговорил о том, что надо принять требования России, понятно. Если раньше европейцы полагали, будто Россия полностью истощила свои ресурсы на Украинском фронте, то два ноябрьских удара по энергетической инфраструктуре доказали очевидное — шансов победить Россию в прокси-войне военным путём у Запада нет.

Победить Россию экономически тоже невозможно, так как от взаимных ограничений Европа страдает значительно сильнее, чем мы. Файншейнл Таймс пишет, что Россия уже сформировала так называемый «теневой флот», куда входит больше сотни танкеров (ссылка). Эти танкеры позволяют нам продавать нефть куда угодно, и Запад с этим ровно ничего не может сделать. Вице-премьер Александр Новак, который отвечает за экспорт углеводородов в России, вчера ещё раз заявил вполне определённо — «ценовой потолок», который вчера ввёл на русскую нефть Евросоюз, мы не будем соблюдать принципиально (ссылка), это политическое решение. Европа высекла саму себя — теперь она вынуждена будет обходить собственные санкции, покупая русскую нефть у перекупщиков, то есть дороже, чем если бы никакого потолка не было.

Если победить Россию невозможно, — ни военным путём, ни экономическим, ни политическим, — остаётся либо страдать годами, либо капитулировать. Однако страдать годами Европа не может, так как запас прочности у неё уже истощён, и так как Европу откровенно грабят США, которые активно торгуют с Россией, наваривают три конца на поставках газа в Евросоюз, и переманивают европейскую промышленность к себе (ссылка). Следовательно, остаётся только капитулировать — принять справедливые требования России и попытаться восстановить торговлю. Собственно, это президент Франции и пытается сделать — пока что на уровне обозначения позиции. Следующие очевидные шаги — прекращение поддержки Киевского режима и либо снятие, либо выхолащивание антироссийских санкций.

Эмманюэль Макрон остался после ухода Ангелы Меркель единственной мощной фигурой в регионе. Все остальные лидеры европейских государств выглядят слабо и сервильно — как терпящий оскорбления от бандеровцев Олаф Шольц или, ещё хуже, как Саули Нийнистё, президент Финляндии, откровенный предатель собственного народа.

Глава МИД Финляндии заявил вчера, что страна подала заявку в НАТО, так как Россия якобы угрожала финнам ядерным оружием (ссылка). Вместе с тем вполне очевидно, что нейтральной Финляндии русское ядерное оружие не угрожало никак, ибо у нас просто не было почвы для конфликта. Напротив, присоединение к прокси-войне против России и подача заявки в НАТО делают Финляндию приоритетной целью для ядерного удара. Если НАТО переводит войну в горячую фазу, — а решать это будут не финны, — на территории Финляндии вырастают ядерные грибы.

Понятно, что президент Финляндии не дурак, он понимает расклад не хуже иностранных блогеров. Однако Пояс обиженных полностью подчинён США, так что ни в Финляндии, ни в Польше, ни тем более в Прибалтике разговаривать не с кем и не о чем — местные политики назначаются из Вашингтона, и на интересы собственных государств им глубоко наплевать.

К счастью, страны Пояса обиженных в военном и экономическом смысле являются карликами. На масштабные поставки вооружений Киеву они не способны физически, а их экономика так плотно завязана на отношения со старой Европой, что Франция с Германией, объединив вокруг себя ещё несколько независимых государств, могут поставить лимитрофов на колени. Европа любит и умеет проводить подобные акции принуждения, её хлебом не корми — дай только наказать кого-нибудь из своих. Опцию выхода из НАТО также никто не отменял — тот же месье Макрон мечтает о европейской армии, и даже делает регулярно осторожные движения в этом направлении.

В общем, как я уже много месяцев говорю, время работает на Россию. Вот уже, как видите, и французы начинают трезветь. Ожидать резких демаршей от них не стоит, так как в большой политике государства редко разворачиваются за один день, а вот итальянскую забастовку, — поддержку Францией бандеровцев на словах и перекрытие вентиля поставок на деле, — я нахожу вполне вероятной уже в декабре-январе.