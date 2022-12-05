Скандалы: Ремонтный дефицит

Стиральные машины начали чинить оружейными запчастями

Дефицит запчастей для бытовой техники — одновременно и миф, и реальность. Как мы уже писали применительно к холодильникам, абсолютное большинство компонентов для ремонта современных изделий можно приобрести — правда, многие из них придется покупать под заказ и, соответственно, ждать около двух месяцев. Похожая ситуация со стиральными машинами — к ним мастерам, чтобы сделать заказ быстро, приходится тоже изыскивать запчасти. Возможны очень экзотические варианты…

Помните, как все смеялись несколько месяцев назад над украинскими историями о «чипах из стиральных машин», которые, дескать, применяются при создании российского оружия? Как там с ВПК — не знаем и спекулировать не будем, а вот наоборот, оказывается, иногда случается: сломанные стиральные машины-автоматы (дорогие, фирменные, старые – традиционный кошмар ремонтника) чинят с применением военных запчастей, причем советского производства.

– Недавно приобрел по объявлению подшипники ходового размера, сразу штук 50, с хранения, – рассказывает мастер с 20-летним стажем Игорь Бабич. – Обратил внимание на ярлычок: 1989 год, военная приемка. Откуда взял продавец – не знаю, спрашивать не принято, но там дядька пожилой, может, еще и сам когда-то с завода утащил. Состояние отличное, буду пользоваться. Это точно не хуже Китая, который сейчас можно достать без проблем. А «родных» SKF (крупнейший производитель подшипников из Швеции. – Авт.) теперь больше нет – распродают остатки, в наличии уже не все размеры.

Подшипники – одна из стандартных запчастей для стиральных машин (это значит, что они берутся при проектировании машин из готовой номенклатуры, а не разрабатываются под конкретную модель). Вторая такая же запчасть – приводные ремни, ведущие от двигателя к барабану. Они также стандартные, но модельный ряд мировых производителей широкий.

Так вот, ремни большинства размерностей есть в наличии в Москве, так что ремонт машины с лопнувшим ремнем не затянется надолго, уверен собеседник «МК». А вот те самые чипы, точнее, электронные блоки управления – как раз тот случай, когда «все сложно». А от конкретной марки техники зависит очень многое.

– У большинства производителей все «мозги» под заказ, – говорит Бабич. – Electrolux, Candy (эта марка вообще вся под заказ), Bosch, корейцы… Единственное, у кого более или менее есть электроника в наличии, – это «куст» марок Whirlpool/Ariston/Indesit. У них то ли быстро организовали схему, то ли хорошие складские остатки: они же собирались у нас здесь быть всерьез и надолго…

Цены на «мозги» – основательные, от 8500 до 25 000 рублей. И опять же дорогие варианты обычно возят именно под заказ (читай – два месяца пользоваться прачечной). Так что если мастер «приговорит» к замене эту самую электронику – все печально. «Перепаять» что-то своими руками можно только у очень старых машинок (30 лет от роду или старше): там микросхемы поддаются «любительской» распайке и легко покупаются.

Еще одна затруднительная категория – «кузовные» запчасти: например, баки (от 5000 до 30000), люки (от 2500 до 10 000). В московских интернет-магазинах запчастей «в наличии» нет вообще никаких из этих категорий – только под заказ (учтем и цену доставки объемного предмета). Аналогичная ситуация – с пластиковыми лотками для стирального порошка.

А вот замки люков почему-то очень многие в наличии (и цены довольно гуманные – от 900 до 2200 рублей). «Все просто, распространенные позиции мы везем в запас, – рассказал «МК» менеджер одного из московских магазинов запчастей для бытовой техники. – А такого склада, чтобы держать там баки, барабаны, люки или фасадные панели, у нас просто нет. Плюс стоимость тоже влияет: то, что стоит скромных денег, мы запасаем, а дорогое – не имеем возможности.

Запасы дилеров не актуальны, если речь идет о запчастях, сильно варьирующихся от модели к модели. Например, недорогая вещь термостат (прибор, который выключает нагрев по достижении нужной температуры воды) – стоят они до 1500 рублей. Но номенклатура такая большая, что около 80% термостатов нужно ждать под заказ. Или амортизаторы: стоят они до 3000 рублей, и многие из них (поскольку вещь типовая) есть в наличии, но около 50% доступны лишь под заказ.

– До того, чтобы отдавать двигатели в перемотку, как это делали при советской власти, мы еще не дошли, – рассказывает мастер по ремонту бытовой техники Филипп. – Но бывает экзотика, где уже проще, наверное, намотать заново, чем ждать и платить.

Из двигателей для стиральных машин на интернет-площадках в Москве наличествует лишь примерно 10%, остальное под заказ. И цена – собственно, под стать «сердцу машины»: от 8000 до 25 000. Соответственно, если под замену идет «двигатель плюс еще что-то», ремонт становится сомнительной затеей: не проще ли приобрести машинку подешевле, но новую?

– Тут надо понимать, что новой, может быть, хватит не на двадцать лет, а на пять, – добавляет Филипп. – Например, у многих современных моделей барабаны пластиковые: как думаете, они прослужат столько же, сколько металлические, или меньше? А если и металлические – есть такая вещь, как толщина и сортность металла…

Зато есть и такие запчасти, с которыми проблем нет вообще: это простые вещи, например, щетки двигателей (стоят сотни рублей, большинство есть в наличии) и ТЭНы (стоят около 1500–2000 рублей, есть почти все).

В общем, ремонтопригодность стиральных машин в наше время зависит прежде всего от везения. Правил нет, действуйте как пираты – и можно даже поставить в машину «боевые» советские подшипники.

Антон Размахин

Оригинал материала: “Московский комсомолец”