Личное: “Скоро спросит, где ее папа”

Чтобы вам повезло, вы должны оставаться в КП, какие бы силы ни искушали вас сделать шаг из него. Бывают ситуации, когда такие искушения велики, а везенье стоит в стороне и ждет, какой выбор вы сделаете.

mari_ystin

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Буду очень благодарна если мое письмо попадает на разбор.

Мне 37 лет. Я одна воспитываю дочку. Ей 2 года, она начала болтать и многое понимает. Скоро спросит, где ее папа. Я пока думаю, что ответить.

С Т. мы познакомились 4 года назад, когда он приехал открыть мою машину с разрядившимся аккумулятором. Он медвежатник, работает на себя. Я руководитель небольшого отдела в корпорации. Я сразу увидела у него на пальце кольцо. В браке двое дочерей-10 и 18 лет. Вечером он мне написал, что я красивая, ему было приятно мне помочь, если нужна будет мощь – могу к нему обращаться и извинился, что побеспокоил. Я что-то ответила, в духе «вам не за что извинятся» и мы стали переписываться. Потом он перевел обратно деньги, которые я ему заплатила за вызов. Стали общаться, он писал и звонил сам. Через месяц подарил горнолыжную маску взамен потерянной. Стал делать много приятных знаков внимания,дарить цветы, утром класть любимые шоколадки на машину, приезжать увидеться и прогуляться. Я все принимала, но сближаться не хотела, он не инициировал. Через пол года я к нему привыкла, гуляли за руку и целовались. Потом стала допускать мысли на счет секса, и мы переспали, по моей инициативе. В то время я делала ремонт, и он много помогал с обустройством. Еще через пол года я забеременела. Я этого очень хотела. Он еще вначале отношений говорил, что не разведется, хотя отношения по его словам в семье не клеились. Мне было 35 и я думала, что даже если (все равно надеялась)мы не будем вместе, у меня будет ребенок и у ребёнка будет отец. Была уверена в его любви ко мне. Сама тоже его любила. Это был самый заботливый, деликатный и нежный мужчина в моей жизни. Когда сообщила что беременна, он ничего не сказал, обнял и поцеловал. В последующие встречи было видно, что он переживает.

Когда был ранний срок он пропал. Потом выяснилось, что его жена увидела нас вместе на улице, какое то время молчала, потом поставила перед выбором.

Через два месяца он приехал ко мне на работу, сказал, что соскучился и следил за мной часто.

Наши отношения продолжились. Обо мне знали его два брата и сестра. Когда родила, он рассказал про меня и дочку своим родителям. Они не общаются с его женой.

Когда дочке было 10 месяцев, его жена узнала, что отношения со мной продолжились и есть ребёнок. Не знаю как это произошло, но моей вины нет. Я не постила фото и никогда сама не звонила. Тогда к нему приехал его брат, которого он и со мной познакомил, наверное, брат проболтался.

Т. позвонил рано утром и сказал: «У меня двое детей, у меня нет третьего ребенка.» На мой вопрос, что случилось ответил «ничего» и положил трубку. Потом еще написал сообщение, что наша дочь ему не дочь и попросил удалить его телефон.

(Очевидно, что мужчину вынудили сделать выбор, либо семья и две любимые дочки, либо новая женщина и новая дочь. Мужчина выбрал остаться и выполнил требования жены под ее строгим надзором. Это, кстати, большие щипцы, поэтому СЗ жены снизилась, правда значимость дочек – нет)

Потом мне писал его брат и предлагал поговорить без Т.

Я промолчала на это сообщение, разговора не было, о чем жалею до сих пор. Конечно надо было поговорить. Я сразу везде заблочила Т., потом и он меня.

(Все верно автор сделала. Братом Т руководило чувство долга. Если бы он настаивал на разговоре, можно было бы согласиться потом, но он предложил один раз и чувство долга удовлетворил)

Признать отцовство он не захотел, шланговал на мои прямые вопросы. Но помогал много – и деньгами и в быту (по приготовит что-то, то посуду помоет) и продукты постоянно привозил.

В свидетельстве о рождении в графе отец стоит прочерк. На установление отцовства через суд я подавать не хочу. Я оформила какие только можно социальные пособия, прожить можно, еще родители немного помогают.

Дочь начала ходить в сад и много болеет, до 3 лет выходить на работу не хочу.

(Не надо подавать на отцовство через суд. Все верно автор делает. Не нужны тут ни щипцы, ни принуждение мужчины. Все это даст обратный эффект)

Прошло полтора года, Т. подписался на мой инстаграм с другого аккаунта, видела один раз с балкона как проезжает по моему двору. Он так не пришел поговорить и не вернул ключи от моей квартиры, которые я ему давала. Я сама не звонила и не писала.

(Постепенно Т выйдет на связь, очень важно не щипцевать его при первых разговорах и не обвинять, но и не отказываться категорически от общения, сохранять спокойствие и приветливость)

На Новый год и день рождения дочки ( на 1 и 2 года)его папа присылал деньги на подарок. Для пенсионеров сумма существенная. Может Т. в этом участвовал. Я благодарю в ответ, пишу пару слов про дочку, шлю одно-два ее фото. Про Т. не спрашиваю.

(Можно слать больше фотографий внучки и больше писать про нее. Можно поздравлять их с праздниками и тоже слать фотографии внучки. Слишком часто и обильно это делать не надо, но и совсем скупая сдержанность ни к чему)

Дочь начала разговаривать и уже много понимает, скоро она спросит, где ее папа. Я не знаю, что сказать, и в каком возрасте какое объяснение будет достаточным и наименее болезненным для нее.

Думала сначала говорить, что бывают разные по составу семьи и у нее есть мама, дедушка и бабушка (мои родители), а позже, когда станет очевидна роль мужчины, сказать, что родила от донора. Но что-то меня коробит в этом ответе, хотя, наверное, он лучше, чем правда, которую я вообще не знаю, как вслух произнести.

(Слово “донор” можно озвучивать ребенку в 16 лет и позже, но в этом возрасте лучше уже правду рассказать. В 3 года никакой информации об отце не требуется, ребенку интересен именно что состав семьи. Можно сказать, что некоторые мамы выходят замуж и тогда у ребенка есть папа, а твоя мама замуж не вышла, но очень захотела ребенка иметь. Дальше тоже надо акцентировать на желании мамы иметь ребенка. Очень захотелось иметь дочку, поэтому родила не от мужа. Надо понимать, что для ребенка мир уже сложился без отца, поэтому никакой трагедии в этом он не ощущает, и интересуется из любопытства. Это совсем не то же самое, что развод родителей, когда ребенок уже знает и любит отца)

Не думаю, что его родители проявят инициативу общаться с ней, они очень далеко живут в другом городе и она у них пятая внучка. Но все бывает, не хочется потом оказаться лгуньей в глазах ребенка.

Еще терзает мысль может попытаться поговорить с Т. Хотя понимаю, что, если бы сильно хотел, с его разъездной работой нашел бы возможность и видеться и помогать. Жалею, что стала очень холодно себя вести с ним в последнее время (до разрыва) и в последнюю встречу на попытку обнять, отстранилась на руках с дочкой. Пыталась так блокировать свое сильное желание быть с ним.

(Писать Т. не надо, последнее слово было его и он просил не писать ему и отказался от дочки. Теперь ход его. Он сам объявится, это почти неизбежно, даже учитывая ошейник на его шее. Вступать в борьбу с его женой ни в коем случае не надо, ни в каком виде. Все, что в границах, это отправлять фотографии дочки его родителям, рассказывать про нее, в неинтенсивном режиме. Они все передадут ему. Можно публиковать на страничке фотографии ребенка, но не часто)

Буду очень благодарна за разбор. Спасибо Вам за блог.

(Как видите, друзья, у автора не было ходов в черном поле, за исключением, может быть, маски жертвы после рождения дочки, то есть векторов косяков. Но больших косяков и сливов не было. Поэтому рост ее значимости неизбежен, учитывая даже отрицательную n(ОЗ). К сожалению, когда человек вынужден потерять ради отношений все, что он больше всего любит и ценит, то есть дочерей, а так же привычный комфорт и жизненный порядок, это большая отрицательная n(ОЗ). Но со временем она станет меньше, КП автора и ее СЗ вырастут. Поэтому хоть и медленно, но мужчина развернется в сторону новой маленькой дочки. Как думаете, почему уменьшится отрицательная n(ОЗ)?)