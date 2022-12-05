 

СМИ: Байден согласен снять часть санкций, если Кремль назначит оппозиционеров на важные правительственные посты

05.12.2022, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Кремль и Белый дом в ходе тайных переговоров достигли предварительных соглашений о снятии части экономических санкций с России.

Санкции против РоссииДля этого в Москве решили пойти на невиданные ранее уступки, касающиеся внутриполитической сферы, пишет американское издание Axios, ссылаясь на собственные источники в администрации Байдена.

После долгих торгов российская сторона согласилась назначить своих оппонентов на важные правительственные посты. Так, лидер либеральной оппозиции Григорий Явлинский может стать вторым заместителем председателя Совета безопасности. Лидеры парламентской оппозиции Геннадий Зюганов и Сергей Миронов займут посты заместителей вице-премьеров, а независимый журналист Алексей Венедиктов возглавит комиссию по вопросам свободы СМИ в Общественной палате.

Аналитики Белого дома полагают, что оппозиционеры в правительстве могут «повлиять на позицию российских элит по внешнеполитическим вопросам» и усилить позиции «партии мира». Источник в свою очередь упоминает «ожесточённое сопротивление Кремля» инициативам США, которое удалось преодолеть только после обещания разблокировать экспорт в Россию высокотехнологичной продукции и промышленного оборудования.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04.22 / Лукашенко на встрече с Путиным назвал Гагарина белорусом

01.08.20 / Меган Маркл пожертвовала 10 тысяч долларов на нужды беженцев

06.07.22 / NTD – по улицам ослов водили — колумбийские фермеры отдают дань уважения своим вьючным помощникам

20.12.21 / «Все опять пошли советским способом, через метафору»

05.05.21 / Ляйсан Утяшева и Павел Воля отметили день рождения дочери Софии

07.07.21 / Великолепная пятерка: лучшие выходы королевы Максимы во время поездки в Германию

30.11.21 / Противникам вакцинации начали блокировать сим-карты

29.11.21 / Ученые сообщили о снижающем риск смерти оптимальном времени для завтрака

06.08.22 / Мнение: Очередная война в Газе

13.04.22 / Steam удалит российскую локализацию изо всех игр

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика