СМИ: Байден согласен снять часть санкций, если Кремль назначит оппозиционеров на важные правительственные посты

Кремль и Белый дом в ходе тайных переговоров достигли предварительных соглашений о снятии части экономических санкций с России.

Для этого в Москве решили пойти на невиданные ранее уступки, касающиеся внутриполитической сферы, пишет американское издание Axios, ссылаясь на собственные источники в администрации Байдена.

После долгих торгов российская сторона согласилась назначить своих оппонентов на важные правительственные посты. Так, лидер либеральной оппозиции Григорий Явлинский может стать вторым заместителем председателя Совета безопасности. Лидеры парламентской оппозиции Геннадий Зюганов и Сергей Миронов займут посты заместителей вице-премьеров, а независимый журналист Алексей Венедиктов возглавит комиссию по вопросам свободы СМИ в Общественной палате.

Аналитики Белого дома полагают, что оппозиционеры в правительстве могут «повлиять на позицию российских элит по внешнеполитическим вопросам» и усилить позиции «партии мира». Источник в свою очередь упоминает «ожесточённое сопротивление Кремля» инициативам США, которое удалось преодолеть только после обещания разблокировать экспорт в Россию высокотехнологичной продукции и промышленного оборудования.

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