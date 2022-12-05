 

В Китае начались предпродажи электрокроссовера Dongfeng Forthing Thunder за 1,2 млн рублей

05.12.2022, 11:26, Разное
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Китайский бренд Dongfeng Forthing объявила о начале приема заказов на электрокроссовер Forthing Thunder на местном рынке.

Стоимость новой модели составит от 140 тысяч юаней. Компактный экземпляр получит несколько вариантов исполнения цвета кузова. На выбор клиентов представлены комплектации с 18-19-дюймовыми колесными дисками. В салоне применили цифровую приборную панель, а также увеличенный экран мультимедийного комплекса.

Кроссовер получит усиленный аккумулятор с запасом хода от 430 километров в базовом исполнении. В максимальной комплектации автомобиль получит увеличенную автономность до 630 километров. Остальные характеристики пока засекречены разработчиками.


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