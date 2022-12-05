 

Семья рыдает: появилось известие о смерти 40-летней Юлии Ковальчук

05.12.2022, 11:25, Разное
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Певица – прекрасная жена Алексея Чумакова, а еще искренне любящая мать. 40-летняя Юлия Ковальчук не показывает лица своей дочери широкой публике, что очень сильно возмущает ее поклонников.

Рассказов о жизни и взрослении Амелии от звездной блондинки тоже не дождешься, но иногда она все же приоткрывает завесу тайны. Во время одного из интервью певица разоткровенничалась и рассказала о характере своей дочери, принеся таким образом известие о своей смерти.

Как оказалось, девочка нередко рассуждает на философские темы и искренне признается, что боится того, что ее мама однажды постареет и умрет, что странно, ведь она еще такая молодая! Юлия Ковальчук такие слова связывает с чувствительностью дочери и чуткостью к окружающему миру, а также не скрывает, что взрослые рассуждения крохотной наследницы трогают ее до глубины души: можно сказать, что семья Амелии прямо рыдает.

“Она меня разговорами доводит до слез, в хорошем смысле. Потому что она любит порассуждать на тему бога, смерти и души”, – сказала артистка.

Напомним, что экс-солистка “Блестящих” замужем за Алексеем Чумаковым. Этим браком многие восхищаются, называя его одним из самых крепких и красивых в шоу-бизнесе. Пока супруги воспитывают только дочь, но поклонники надеятся, что Юлия Ковальчук решится на второго.


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