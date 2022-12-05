 

Ребенка убило ледяной глыбой в детском саду Магадана

05.12.2022, 11:25, Разное
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В детском саду в Магадане на восьмилетнего ребенка упала снежная глыба. Как сообщает Пятый канал, у ребенка не было шансов – он погиб. В Сети тут же появились кадры сосулек, свисающих с крышы дошкольного учреждения, они способны убить даже взрослого.

Как отмечает “Радио 1”, трагедия случилась в нерабочий день. Дети перелезли через забор, чтобы поиграть на территории детского сада, и сторож этого не заметил.

По данным “Царьграда”, по факту гибели ребенка возбудили уголовное дело.


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