Ребенка убило ледяной глыбой в детском саду Магадана

В детском саду в Магадане на восьмилетнего ребенка упала снежная глыба. Как сообщает Пятый канал, у ребенка не было шансов – он погиб. В Сети тут же появились кадры сосулек, свисающих с крышы дошкольного учреждения, они способны убить даже взрослого.

Как отмечает “Радио 1”, трагедия случилась в нерабочий день. Дети перелезли через забор, чтобы поиграть на территории детского сада, и сторож этого не заметил.

По данным “Царьграда”, по факту гибели ребенка возбудили уголовное дело.