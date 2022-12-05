Оливия Уайлд вернулась в социальные сети после разрыва с Гарри Стайлсом

Похоже, после расставания с поп-певцом Гарри Стайлсом 38-летняя Оливия Уайлд решила двигаться дальше. Кинозвезда хранила молчание с 13 октября и только в минувшие выходные опубликовала новый контент. Оливия выложила в свой блог снимок, на котором запечатлена вместе с лучшей подругой, продюсером Бэбс Берчфилд. В кадре девушки качаются в гамаке и смеются.

Лучшая, – подписала снимок Уайлд.

О расставании Оливии Уайлд и Гарри Стайлса стало известно в середине ноября. По словам инсайдеров People, причиной послужило расхождение в амбициях и приоритетах каждого из них. В окружении Стайлcа и Уайлд не исключают, что к решению разойтись пару во многом подтолкнула драма, развернувшаяся вокруг фильма Оливии “Не волнуйся, солнышко”.

Напомним. что о романе кинозвезды и музыканта заговорили после папарационных снимков, сделанных в июле 2021 года в Италии. Репортеры заметили Гарри и Оливию целующимися на яхте в Монте-Арджентарио. Впрочем, за почти два года романа влюбленные так ни разу и не подтвердили свои отношения публично.

По заявлениям няни детей Уайлд, актриса закрутила роман со Стайлсом еще будучи в отношениях с бывшим супругом Джейсоном Судейкисом. От брака с Судейкисом актриса растит 8-летнего сына Отиса и 6-летнюю дочку Дейзи.