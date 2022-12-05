Мнение: Рязань и Энгельс

Спецоперация идет строго по плану. Сообщают, что как и было предусмотрено планами, неизвестный беспилотник атаковал аэродром в Саратовской области (по всей видимости, в Энгельсе, на базе стратегических бомбардировщиков), пострадали два человека. По предварительным данным, утром 5 декабря неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе местного аэродрома. В итоге оказались повреждены два самолёта.

Еще одно происшествие произошло на аэродроме в Рязанской области в районе авиабазы Дягилево. Взорвался бензовоз, погибли 3 человека.

ПС. Понятно, что с территории Украины беспилотнику будет далековато лететь. Запускали непосредственно с российской территории. Но контрразведке и ФСБ проще запретить говорить про происшествия такого рода, чем реально ловить диверсантов.

Удары по стратегическим авиабазам, расположенным в тысяче километров от линии фронта, ставят два вопроса. Первый — чисто практический. По сути, теперь нет ни одного неуязвимого места на всей территории России (по меньшей мере, ее европейской части).

Даже неважно, сумел ли беспилотник пролететь незаметно эту тысячу километров или был запущен непосредственно с российской территории. В первом случае — дырявая ПВО, во втором — фантастически результативная работа спецслужб.

Вытекающий из первого вопроса второй: очевидно, что экстенсивным увеличением мер противодействия результат получить невозможно. Можно поставить еще десять районов ПВО и увеличить штатную численность борцов с диверсантами на три-пять миллионов человек. Чтобы полностью скосплеить небезызвестный мультфильм про Масяню, когда за каждым гражданином ходит автоматчик (контролировать которого затем пришлось другими автоматчиками). Толку с этого ноль. Столкнулись две разных технологических эпохи — эпоха хождения строем на редуты и эпоха пулеметов. Можно поставить в строй еще тысячу солдат, но в итоге закончится всё ровно так же — они просто не дойдут до пулеметчика.

Дичающая на глазах Россия Путина, где украдено всё, не в состоянии создавать современные технологии — ни в мирной жизни, ни в немирной. Поэтому она еще способна эксплуатировать наследство предыдущей высокоразвитой цивилизации, как индейцы Северной Америки смогли вооружиться ружьями. Но производить ружья, порох и пули индейцы не могли. Почему и проиграли войну с белым человеком, оставив после себя только культуру вестернов и книг вроде «Последнего могиканина». Где белые великодушно позволили себе упомянуть о героизме побежденного противника. В нашем случае никакого великодушия проявлено не будет — к ворам у нормальных людей отношение всегда было брезгливым.

Ничего необычного: под сладкие мечты о величии не подведена соответствующая база. Да и величие выглядит довольно специфически и озвучено донельзя глупым лозунгом «можем повторить». Вор не способен ничего повторить — он может только украсть уже имеющееся. Путинская братва в очередной раз подтверждает эту вполне нехитрую мысль.

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