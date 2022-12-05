WT – «вредит нацменьшинствам и инакомыслящим» — гражданские активисты призвали Байдена отказаться от борьбы с внутренним терроризмом

Крупнейшая в США организация по защите гражданских прав призывала Белый дом свернуть национальную стратегию противодействия внутреннему терроризму, пишет The Washington Times. По словам членов организации, эта политика привела к чрезмерно широкому определению понятия «терроризм» и даёт федеральным властям слишком большую свободу действий при ведении расследования. В результате террористами объявляют борцов с расовой несправедливостью из числа этнических меньшинств и людей с иными политическими взглядами, поясняют правозащитники.



AP

Крупнейшая в США организация по защите гражданских прав «Конференция лидеров по гражданским правам и правам человека», призывала Белый дом свернуть свою национальную стратегию противодействия внутреннему терроризму, пишет The Washington Times. По словам членов организации, правительственная политика привела к чрезмерно широкому определению понятия «терроризм» и даёт федеральным властям слишком большую свободу действий при ведении расследования.

«Эта скрытность и широкие понятия о том, что считается «терроризмом», привели к нападкам на сообщества этнических меньшинств и политическое инакомыслие», — говорится в недавнем докладе группы о противодействии насилию со стороны сторонников идеи превосходства белой расы.

Как напоминает издание, в прошлом году президент Байден объявил о масштабной стратегии борьбы с угрозами, которые, по мнению администрации, исходят от «расово или этнически мотивированных агрессивных экстремистов и сетей, чья ненависть на расовой, этнической или религиозной почве ведёт их к насилию». Министерство внутренней безопасности сочло опасность со стороны такого рода экстремистов «приоритетной национальной угрозой».

В январе Министерство юстиции создало специализированное подразделение по борьбе с внутренним терроризмом, заявив, что количество расследований ФБР по делам об экстремизме с применением насилия выросло более чем вдвое с марта 2020 года.

Тем не менее организация по защите гражданских прав заявила, что стратегия Байдена, используя такие формулировки, как «экстремизм с применением насилия на расовой почве», делает мишенями тех, кто возмущён расовой несправедливостью.

Старший директор инициативы Конференции лидеров по борьбе с ненавистью и предвзятостью Надя Азиз предупредила, что администрация Байдена рискует вернуться к прошлым ошибочным подходам к борьбе с терроризмом.

«Одна из [вещей], которую мы пытаемся подчеркнуть, не обязательно говоря об этом, заключается в том, что нам не нужна новая война с терроризмом», — сказала Азиз в интервью газете The Washington Post. «Мы не должны использовать те же рамки, те же правила, которые использовались после 11 сентября, нанёсшие огромный вред некоторым сообществам», — добавила она.

Как передаёт издание, подход Байдена также вызвал обеспокоенность среди законодателей-республиканцев, которые обвиняют администрацию в игнорировании насилия со стороны левых и использовании угрозы «правого» терроризма для преследования политических оппонентов и подавления законных дебатов.

Сенатор-республиканец Джим Джордан, ссылаясь на письма осведомителей из ФБР, заявил: федеральные агенты вынуждены под давлением квалифицировать расследования как дела о «домашнем экстремизме с применением насилия» в рамках «крестового похода» администрации Байдена против внутреннего терроризма.

ФБР, в свою очередь, отрицает, что преследует группы или людей на основе их политических взглядов, и заявляет, что бюро фокусируется только на тех, «кто совершает или намеревается совершить насилие и правонарушение, которое представляет собой преступление федерального значения или угрозу национальной безопасности».