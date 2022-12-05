 

“Алла содержала всю Россию”: вякающая из-за бугра Вайкуле заявила о главной заслуге Пугачевой

05.12.2022, 9:56, Разное
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Лайма Вайкуле частенько попадает под раздачу хейтеров, что в целом неудивительно, ведь в свое время она скандально покинула Россию и буквально отреклась от нее. То же самое происходит и с Аллой Пугачевой, которая перебралась в Израиль, да еще и назвала своих соотечественников холопами и рабами.

Если на фоне всех негативных разговоров Примадонна российской эстрады продолжает молчать, то ее закадычной подруге, видимо, надоело. Так что, Лайма Вайкуле в одном из интервью вякнула из-за бугра в адрес россиян, заявив, что ей и ее приятельнице, на секундочку, все обязаны – целая страна! И за все, что они для нее сделали, их должны восхвалять, а не хаять.

Как пишет телеканал “360”, главная заслуга Аллы Пугачевой, считает знаменитая блондинка, в том, что она буквально снабжала деньгами свою родину.

“Я отработала, и я содержала весь Советский Союз. А Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет”, – сказала Лайма Вайкуле.

Эти слова не оценили не только простые россияне. В недоумении оказалась и представитель МИД России Мария Захарова. По данным Царьграда, она быстро отреагировала на сказанное. Как пишет RT, она задалась вопросом – кто же тогда содержал слушателей двух подружек, которые посещали их выступления, покоряя при этом космос и возводя предприятия?

Вместе с тем Лайма Вайкуле заверила, что на российской эстраде была и есть только одна королева – и это Алла Пугачева, а патриотически настроенные артисты, говорит оскандалившаяся певица, фальшивые.


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