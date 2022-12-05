 

“Тебе придется!”: принципиальная Долина выдвинула ультиматум Даве

05.12.2022, 9:56, Разное
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О работе с Долиной Давид Манукян рассказывал: “Я немного обалдел, когда мы записывали песню в студии – она довольна нетипичная, переходит местами на рэп. Я всегда мечтал поработать с Ларисой Александровной, и когда только предложил ей дуэт, боялся, что она не согласится – у меня был мандраж. Но ей понравилось”.

67-летняя Лариса Долина в общении с Давидом Манукяном сразу показала свой характер и принципиальность. “Я сказала ему: “Тебе придется петь, Дава! – вспоминает Долина. – Если до этого ты читал рэп, то теперь надо будет попеть. И он спел. Но главное, что спел очень и очень неплохо. Хотя кусочек рэпа там все-таки остался”.

Напомним,
в апреле 2021-го во время съемок YouTube-шоу “Музыкалити” разгорелся скандал.
Тогда Лариса Долина раскритиковал за фальшивое пение Валю Карнавал. “Певец (без голоса и слуха – Прим. ред.) имеет право петь, но только дома, для своих, для тех, кто его любит. Есть профессия певца. Певец должен петь чисто. Ты вообще не попала ни в одну ноту, — приложила тик-токера Долина.

Народная артистка России порывалась покинуть студию, пояснив: “Это для меня все паноптикум какой-то: разговор с девушкой, которая ничего не знает о музыке, не знает ни одной ноты, претендует на то, что она звезда, и еще спорит и доказывает”.


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