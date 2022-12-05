Зима пришла – Личное мнение

Ладно, понедельник — день тяжёлый, а морозный понедельник для некоторых тяжелее вдвойне. Хочу поделиться наблюдением, которое порадует даже тех, кто от зимы устал.

Заметила, что зимой люди в среднем выглядят намного лучше, чем летом. Более красивые, да. Гуляешь когда, душа радуется.



Фото: Соцсети

И это касается большинства. Если летом ты выглядела на троечку, то зимой уже на крепкое хорошо да ещё и с плюсом.

И, нет — шуба в пол, скрывающая кривоватые ноги, тут не при чём. Причина в другом.

Зимой от мороза лицо не только покрывается здоровым румянцем, но и подтягивается.

Тургор кожи — выше. Брыли, соответственно, тоже выше линии горизонта. Получается эффект фильтрика или масочки — лицо подтянулось. Ты выглядишь моложе, здоровее и красивее.

Надеюсь, я убедила вас полюбить зиму с морозцем. Точно говорю — низкие температуры работают.

Правда, недолго. Зайдёшь в офис, устроишься у батареи, и где тот тургор? Брыли снова обвисли.

Чтобы выглядеть лучше, есть способ лучше мороза. Называется ультразвуковой SMAS-лифтинг.

Это раньше ложились под нож хирурга, чтобы подтянуть кожу. Теперь для большинства в этом подобной необходимости нет.

SMAS-лифтинг — омолаживающая процедура. Конечно, это не значит, что она показана только тем, кому за 40 — у методики нет возрастных ограничений. SMAS-лифтинг подходит всем, кому нужно улучшить качество и упругость кожи, разгладить морщины, подтянуть веки или скулы, вернуть чёткий овал лица (например, после сильного похудения) или убрать второй подбородок.

Делать SMAS-лифтинг лучше в Age Clinic на Кутузовском. Во-первых, сейчас в этой клинике действует специальная цена на процедуру: подтянуть веки, убрать молярные мешки или второй подбородок (1 зона на выбор) можно за 8’000 рублей — это прекрасно.

Во-вторых, Age Clinic входит в число лидеров по количеству использованных линий на Ultraformer III в России (1,5 млн в год). И здесь работают только профессионалы — врачи-косметологи с высшим медицинским образованием и опытом работы от 8 лет.

SMAS-лифтинг в Age Clinic занимает всего около 45 минут. Не требует подготовки и анестезии, нет реабилитационного периода. При этом первый заметный результат — сразу, а эффект — сравнимый с хирургической подтяжкой. Аналогов методики не существует.

Ультразвуковой SMAS-лифтинг хорошо сочетается с инъекционными и аппаратными процедурами, буквально стирая возрастные изменения с лица. На фото — результат «дуэта» SMAS-лифтинга и векторного лифтинга. Врачи Age Clinic индивидуально работают с пациентками, поэтому каждая получает гарантированно хороший результат, соответствующий ожиданиям.

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А вы видите что-то хорошее в том, что зима пришла?

Реклама. ИП Минаичев П.Г.

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