 

YouTube будет контролировать, внимательно ли пользователь смотрит рекламу

05.12.2022, 9:33, Разное
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Пользователей YouTube на мобильных устройствах с нового года ожидает существенное нововведение – отныне приложение сервиса будет оценивать, насколько внимательно был просмотрен и прослушан каждый рекламный ролик.

Если рекламу смотрели невнимательно – отвернулись или вообще отложили устройство в сторону, сервис не перейдёт к видео, а продемонстрирует ещё один промо-ролик. Оценивать степень вовлечения зрителя программа будет с помощью акселометра и фронтальной камеры.

В компании подчёркивают, что нововведения призваны повысить рекламные доходы и окупаемость сервиса, а избавиться от них можно только путём покупки премиум-аккаунта – реклама в этом случае будет отображаться существенно реже и без оценки вовлечения.

Также представители YouTube отвергли все обвинения в несанкционированном нарушении приватности. Оказалось, что пользователи согласились со сбором вышеперечисленных данных ещё год назад, во время очередного обновления пользовательского соглашения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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