Владислав Третьяк, Сергей Филин, Рената Пиотровски и другие на премьере мюзикла “Ничего не бойся, я с тобой”

Оптимистичный, яркий, задорный – характеризовать новое детище продюсера Дмитрия Богачева и его театральной компании “Бродвей Москва” можно только такими словами. В основе оригинальной постановки 21 композиция из репертуара группы “Секрет”, популярной в 80-90-е годы. В центре сюжета – история о юных и дерзких, о настоящей дружбе и, конечно, любви.

Герои общаются со зрителем с помощью песен: “Именины у Кристины”, “Домой”, “Моя любовь на пятом этаже”… А происходит все это на фоне красочных декораций, имитирующих питерские крыши и улицы.

Над мюзиклом работала команда, подарившие нам успешные “Шахматы”, “Шоу пошло не так” и многие другие постановки, а это само по себе является знаком качества. А вот актерский состав сильно претерпел изменения. Помимо уже известных артистов жанра, таких как, например, Анастасия Стоцкая и Андрей Бирин, в постановке задействованы молодые и до этого не известные актеры.

“Я потрясен вашей работой, ребята, вы удивительные артисты, у вас большое будущее. И отдельно могу сказать: вы похожи на нас”, – дал свою оценку увиденному один из основателей группы “Секрет” Николай Фоменко.

События мюзикла “Ничего не бойся, я с тобой” переносят зрителя в Ленинград середины 80-х — время, когда воздух был наполнен предчувствием грядущих изменений в обществе. Слава по прозвищу “Беспечный ездок” и его друг Антон играют рок-н-ролл на квартирниках и промышляют продажей пластинок. Еще один их товарищ — Денис — готовится стать дипломатом, а его старшая сестра Кристина устраивает дома подпольные концерты и мечтает о собственной музыкальной передаче на Ленинградском телевидении. Однажды на крыше Слава встречает девушку по имени Алиса, и между ними вспыхивает чувство… Смогут ли Беспечный ездок и дочка профессора-историка быть вместе и найдут ли Антон и Денис свою любовь?

Николай Фоменко Яна Чурикова Рената Пиотровски Алика Смехова Аркадий Укупник с женой Валерия Ланская со спутником Егор Дружинин Лика Рулла Владислав Третьяк Сергей Филин Яна Крайнова Продюсер компании “Бродвей Москва” Дмитрий Богачев