 

3 самых больших катка Москвы

05.12.2022, 9:30, Разное
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Самый большой каток в столице традиционно открылся на Главной аллее ВДНХ, между павильонами №1 «Центральный» и №58 «Земледелие». Общая площадь с инфраструктурой составила 53 тысячи квадратных метров, почти половина которых –площадь искусственного ледового покрытия. Если коньков нет, проходите через три основных, детский или бизнес-павильон с прокатом, а если у вас все свое с собой – можно войти через экспресс-павильон. Помимо проката предусмотрены два пункта заточки коньков и медпункт. И конечно, тут много мест, где можно подкрепиться в перерывах между катаниями: ресторан «Варежка», кафе «Чебуреки и Понгон», «Мистер пончик», RomEat, «Лаки Сувлаки», «Колбаски-гриль», «Чуррос», «Грамотный кофе», «Корица и Гвоздика», а также гастрономическое пространство «Рестомаркет». Каток на ВДНХ работает со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00, по выходным и праздничным дням с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00.

Каток на ВДНХКаток на ВДНХ

 

Площадь уникальной – единой! – поверхности катка «Южный полюс» в Лужниках составляет 16 тысяч квадратных метров. В царстве спорта, в особой атмосфере Лужников даже для любителей создана современная комфортная инфраструктура и разработан оригинальный дизайн. В теплом просторном раздевальном павильоне катка, рассчитанном на более чем 700 мест, коньки можно взять в аренду и воспользоваться услугой по заточке, в кафе на территории перекусить и согреться чаем, кофе и ароматным безалкогольным глинтвейном. Вокруг катка очень празднично: иллюминация, световые гирлянды, фотозоны, ролики на экранах и музыкальный фон создают новогоднее настроение. Добавляет радости то, что продолжительность сеанса катания здесь – 2,5 часа, что на целый час больше, чем на других московских катках. «Южный полюс» открыт во все дни недели, кроме понедельника. Со вторника по пятницу на катке 2 сеанса: 16:00-18:30 и 19:30-22.00; в выходные, праздничные дни и дни школьных каникул – 3 сеанса: 13:00-15:30, 16:30-19:00 и 20:00-22:30.

Каток в ЛужникахПрокат коньков в Лужниках

 

Раньше других закружило москвичей и гостей столицы самое центральное зимнее развлечение – ГУМ-Каток. На 6000 квадратных метров идеально ровного льда прямо у стен Кремля можно кататься ежедневно с 10:00 до 23:00, причем в будни в первые 4 часа работы – совершенно бесплатно. Длительность сеанса – 1 час. Коньки можно взять напрокат, что особенно актуально для туристов, не часто возящих в чемодане этот зимний аксессуар. Сам каток, пышная елка, карусели, фотозоны и ярмарочные угощения (пирожки, блинчики, жареные колбаски, венские вафли, пряники, баранки, ароматный чай с имбирем, глинтвейн, сбитень на меду) – все это создаст праздничную атмосферу аж до конца зимы. В сказочных домиках-ларцах ГУМ-Ярмарки москвичи и гости столицы смогут приобрести сувениры, елочные игрушки, теплые варежки и изделия народных промыслов. 

ГУМ-КатокГУМ-Каток

 


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