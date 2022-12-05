 

National Review: Спонсирование Украины истощило оружейные запасы США

05.12.2022, 9:25, Новости дня
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Из-за ВСУ США потратили запас ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, рассчитанный на несколько лет, пишет National Review со ссылкой на гендиректора американской ВПК Raytheon Грега Хейеса.

По его словам, проблема заключается в том, что США израсходовали 13-летний объем производства Stinger и пятилетний запас производства Javelin уже в первые месяцы, при этом вопрос пополнения запасов стоит очень остро, так как Пентагон не производил закупок ПЗРК с 2004 года, передает РИА «Новости».

Обозреватель издания Джимми Куинн сообщил, что Вашингтон направил 5500 единиц Javelin и 1400 ПЗРК Stinger на Украину в качестве военной помощи, и Raytheon выиграла тендер в размере 624 млн долларов для восполнения боезапаса армии.

Министр армии США Кристина Вормут во время форума Reagan National Defense добавила, что Пентагон заключил множество контрактов на сумму более 6 млрд долларов для пополнения опустевших из-за поддержки Украины боезапасов.

Однако попытки Пентагона нарастить производство вооружения находятся в состоянии неопределенности. По словам автора, это обусловлено тем, какую политику в отношении Украины начнут вести занявшие большинство мест в Сенате республиканцы.

Ранее отставной полковник корпуса морской пехоты США и старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан заявил, что США ввиду истощения запасов для продолжения снабжения оружием Украины придется или забирать его из собственной армии, или отправлять Киеву менее эффективные образцы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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