 

На аэродроме под Рязанью в результате взрыва три человека погибли, шестеро пострадали

05.12.2022, 9:25, Новости дня
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На аэродроме под Рязанью в результате взрыва загоревшегося бензовоза погибли три человека, еще шесть пострадали, рассказал представитель экстренных служб.

Из-за возгорания и взрыва бензовоза пострадал самолет, в данный момент выясняются обстоятельства происшествия, передает РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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