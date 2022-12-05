На аэродроме под Рязанью в результате взрыва три человека погибли, шестеро пострадали
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На аэродроме под Рязанью в результате взрыва загоревшегося бензовоза погибли три человека, еще шесть пострадали, рассказал представитель экстренных служб.
Из-за возгорания и взрыва бензовоза пострадал самолет, в данный момент выясняются обстоятельства происшествия, передает РИА «Новости».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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