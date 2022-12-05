На аэродроме под Рязанью в результате взрыва три человека погибли, шестеро пострадали

На аэродроме под Рязанью в результате взрыва загоревшегося бензовоза погибли три человека, еще шесть пострадали, рассказал представитель экстренных служб.

Из-за возгорания и взрыва бензовоза пострадал самолет, в данный момент выясняются обстоятельства происшествия, передает РИА «Новости».

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