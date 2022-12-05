BFM – «Франция превращается в страну третьего мира» — Макрона раскритиковали за провальную энергетическую политику

Французское правительство допустило большую ошибку, решив приватизировать весь энергетический сектор и пожертвовать атомной отраслью, считает пресс-секретарь Французской коммунистической партии Ян Бросса. В эфире BFM TV он заявил, что возможные отключения электричества в том числе в школах создают ощущение, что Франция становится страной третьего мира.

ЯН БРОССА, пресс-секретарь Французской коммунистической партии (PCF): Вы знаете, что мы шестая экономика мира, и мы планируем закрыть школы на несколько часов, потому что больше не сможем обеспечивать их электричеством. Правительство нам объясняет, что школы, национальное образование не входит в число важнейших государственных служб. Как так? Как же так? И я думаю, миллионы французов считают так же: глубоко внутри у нас возникает чувство, что Франция стала страной третьего мира.

Сейчас происходит превращение Франции в страну третьего мира. И я ещё раз повторяю: всё это не с неба свалилось, не из-за того, что холодает, — прежде всего это происходит в результате принятого решения, которое оказалось плохим. Решения пожертвовать атомной отраслью, решения приватизировать весь энергетический сектор. У нас была государственная компания EDF, которая хорошо работала, у которой была монополия, и мы всё порезали на куски. Мы пожертвовали нашей государственной службой и вот где оказались.

Так что в данный момент было бы хорошо, если бы правительство нам объяснило, как мы выберемся из этой ситуации, как возобновить инвестиции в атомную отрасль, как восстановить государственную компанию, чтобы Франция вернула свой энергетический суверенитет.

Дата выхода в эфир 03 декабря 2022 года.