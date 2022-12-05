 

Добил дуру: Киркоров снова прилюдно обматерил критикантшу Шукшину

05.12.2022, 8:28, Разное
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Неделю назад, открывая ГУМ-каток, Филипп Киркоров резко высказался в адрес актрисы и ведущей Марии Шукшиной, критикующей короля российской эстрады.

“Да пошла она на *** (обсценное название мужского полового органа – Прим. ред.), эта Шукшина, – заявил тогда Филипп. – За******ла что она, что второй этот м***к Певцов. Делать им нечего! К своему “нулю” прибавляют “единицу” в виде меня и на время становятся “десятками”. Кто они такие?! Я вспоминаю о них только тогда, когда они вспоминают меня. Но я им это прощаю, разрешаю!.. Дети!..”

Резонанс был огромный! Но Киркоров решил не останавливаться и добил “дуру”, как он назвал Шукшину.

Напомним, она в своем Telegram-канале разнесла Киркорова, который сыграл Ипполита из фильма “Ирония судьбы, или с легким паром!” в ремейке телеканала ТНТ. “Вот еще один назревающий приступ безвкусия и отсутствия идей в шоу-бизнесе: Киркоров –”Жар-птица” – теперь в роли Ипполита из “Иронии судьбы”. Вообще даже удивительно, что не в роли Нади… “Фили” и другие “хрюши” в полном составе. “Какая гадость эта ваша заливная рыба!” – написала Шукшина.

“А судьи кто? – улыбается Киркоров. – Я понимаю, если меня критиковал бы Федерико Феллини (итальянский кинорежиссер и сценарист, обладатель пяти премий “Оскар” и “Золотой пальмовой ветви” Каннского кинофестиваля – Прим. ред.). А когда меня критикует эта дура Шукшина, мне как-то по ***** (цензура, в значении, “плевать” – Прим. ред.)”.


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