 

В Москве в машине обнаружили труп 30-летней женщины

05.12.2022, 8:28, Разное
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В Москве в районе Вешняки обнаружили тело 30-летней женщины. Как сообщает RT, труп с огнестрельным ранением лежал на заднем сидении припаркованного автомобиля.

Подозрение пало на бывшего мужа погибшей. Мужчина ранее угрожал женщине расправой. По данным интернет-издания “Подмосковье сегодня”, после обыска в квартире 65-летнего подозреваемого обнаружили пистолет, глушитель и боеприпасы к нему.

Пенсионера задержали. Как сообщают “Вести Подмосковья”, возбуждено уголовное дело.


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