В Москве в машине обнаружили труп 30-летней женщины

В Москве в районе Вешняки обнаружили тело 30-летней женщины. Как сообщает RT, труп с огнестрельным ранением лежал на заднем сидении припаркованного автомобиля.

Подозрение пало на бывшего мужа погибшей. Мужчина ранее угрожал женщине расправой. По данным интернет-издания “Подмосковье сегодня”, после обыска в квартире 65-летнего подозреваемого обнаружили пистолет, глушитель и боеприпасы к нему.

Пенсионера задержали. Как сообщают “Вести Подмосковья”, возбуждено уголовное дело.