 

Британским медикам велели отказаться от забастовок, чтобы «послать сигнал» Путину

05.12.2022, 7:56, Разное
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Член британского правительства Надим Захави призвал работников Национальной службы здравоохранения не проводить протесты с требованием о повышении зарплат. По словам чиновника, подобные акции приведут к повышению инфляции и покажут «раскол» внутри Соединённого Королевства, к которому якобы стремится Москва, передаёт The Independent.


AP

Британские медсёстры и водители скорой помощи должны отказаться от своих требований о повышении заработной платы «в пику» Владимиру Путину. Такое мнение высказал член кабинета министров и председатель Консервативной партии Надим Захави, пишет The Independent.

Работники Национальной службы здравоохранения планируют провести забастовку 15 и 20 декабря. Их акция не затронет только ограниченное число направлений, в том числе онкологические, реанимационные и родильные отделения, поясняет издание.   

Однако, по мнению Захави, предрождественские протесты медработников покажут «раздробленность» Соединённого Королевства. «Пришло время объединиться и послать Путину очень чёткий сигнал, что нас не расколоть таким образом», — заявил он.

При этом политик обвинил Москву и в том, что она использует «энергию в качестве оружия», чем способствует росту инфляции в Великобритании. Поэтому, на его взгляд, страна должна выступить единым фронтом против России, которая ведёт спецоперацию на Украине.

«Они (британские медработники. — ИноТВ) должны подумать об этом. Потому что разделение это именно то, что хочет увидеть Путин. Давайте будем не разъединяться, а объединяться», — призвал министр.

Он также предупредил, что стремление медперсонала к более высокой зарплате «укрепит инфляцию» и нанесёт ущерб наиболее уязвимым слоям общества. «Наше послание профсоюзам звучит так: «Сейчас не время бастовать, пора пытаться договариваться», — подчеркнул Захави.

Но генеральный секретарь и исполнительный директор Королевского колледжа медсестёр Пэт Каллен отклонила этот призыв. По её словам, использование украинского конфликта в качестве оправдания реального сокращения зарплаты младшего медицинского персонала стало «новым дном, которое пробило действующее правительство».

«Общественность не верит подобной риторике и хочет, чтобы министры рассмотрели наш спор», — сказала она. «Медицинский персонал не может позволить себе оплату еды и других счетов и по-прежнему опасается ухудшения ситуации с энергией этой зимой», — добавила Каллен.

В то же время Захави признал, что правительство разрабатывает планы на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы попытаться свести к минимуму нарушение общественного порядка в случае волны забастовок в государственном секторе. В частности, по словам министра, власти Британии могут привлечь военных для замены водителей скорой помощи, заключает The Independent.


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