Великие знания исчезнувших цивилизаций

Изобретательность человечества не имеет себе равных и многие думают, что наша история представляет из себя неуклонное движение вперед, продвигаясь по непрерывной линии от примитива древности до продвинутой современности.

В целом это верное представление, но не совсем правильное. Некоторые древние знания до сих пор ставят ученых в тупик, технологии их производства забыты и повторить их не удается.

Оружие Архимеда

Огромная линза, которая может уничтожать корабли, направляя и фокусируя солнечные лучи, звучит как оружие из фантастических фильмов. Но тысячелетия назад греческий математик и изобретатель Архимед, по-видимому, построил такое устройство, причем полностью действующее.

Причем это было не единственное боевое оружие, созданное Архимедом, имеющее невероятные характеристики. Сохранились записи о “большом когте”, способном полностью поднимать корабли из воды, а также об осадных башнях и защитных катапультах.

Но как бы современные технологи ни старались, они до сих пор не могут понять как Архимед создал настолько продвинутые механизмы.

К сожалению, Архимед не прожил достаточно долго, чтобы передать все свои секреты кому-то другому. Несмотря на его оружие, пущенное в ход, когда римляне напали на его город Сиракузы, защитники были отброшены и город пал. Сам Архимед был убит случайным вражеским солдатом, ворвавшимся в его дом.

Греческий огонь

Византийцы понимали, на каких столпах стояла их великая империя, и одним из ключевых аспектов этого был контроль над Средиземноморьем. Византийский флот должен был быть сильным и полностью способным защищать свои интересы от конкурирующих цивилизаций и мародерствующих пиратов, и для этого у них было секретное оружие: греческий огонь.

Это было не что иное, как дальнобойный морской огнемет, который использовал секретный горючий состав для запуска по вражеским кораблям. Выпущенное пламя каким-то образом не гасло при взаимодействии с водой и охватывало все, к чему касалось, сжигая это дотла.

Этот странный состав также применялся и для сухопутных походов, переносимый в глиняных горшочках, фактически представляя собой очень раннюю версию ручной гранаты.

Вимана: антигравитационные машины

Пока не впечатлены? Ну, а как насчет буквальных летающих дворцов? Такие антигравитационные машины, которые кажутся настолько неправдоподобными, встречаются в древних индуистских текстах, где они названы словом “вимана”.

Иногда изображаемые в виде изящных летающих колесниц, похожих на пагоды, управляемые лебедем, эти транспортные средства содержали в себе множество технологий, которые даже сегодня кажутся футуристическими.

Виманы содержали на борту нечто вроде энергетического оружия или даже ядерной бомбы, и с их помощью можно было совершать даже межпланетные путешествия на огромных скоростях.

Виманы часто отвергаются историками как чисто мифические, то есть выдуманные, но это не объясняет многочисленных сходств между описаниями того, как работали виманы, и нашим современным пониманием того, как могут работать сложные летательные аппараты.

Если это всего лишь легенда, то почему те, кто их описал тысячи лет назад, оказались настолько правы?

Сильфий

В Римской империи было известно вещество под названием сильфий, которое, согласно описаниям, могло применяться практически в любой сфере. В зависимости от концентрации его в рецепте, оно могло быть контрацептивом, афродизиаком, а также было способно лечить любые заболевания.

Римляне применяли его как духи, приправляли им пищу из-за его приятного вкуса, сочиняли о нем песни и ценили его так высоко, что считали его даром Аполлона. Римский город Кирена в Северной Африке полностью зависел от экспорта сильфия в своей экономике и изображал его на своих монетах.

Из этого и других описаний мы знаем, что сильфий был неким растением и что особенно важной его частью была смола (или сок). К сожалению, происхождение сильфия остается загадкой, поскольку римляне, в своем желание применять его во многих сферах, в конце концов полностью уничтожили растение и даже семян его не осталось.

Манна небесная

Библия – не самый надежный исходный материал для исторической точности, но иногда оказывается, что содержащиеся в ней описания вполне реальны.

Большинство историков в настоящее время делится на два лагеря: первые считают Библию вымыслом, а вторая, меньшая группа, считает, что наша датировка древнего прошлого требует серьезного пересмотра.

Одно из самых сложных для изучения и интересных мест Библии касается исхода евреев из Египта, когда пророк Моисей на протяжении 40 лет вел бывших рабов-евреев по пустыне Синайского полуострова. Это долгий срок, чтобы провести в пустыне, но, к счастью, Библия рассказывает нам, как евреи выжили: они ели некую “манну”.

Описывалось, что это было белое воскообразное вещество, которое покрывало землю каждое утро, как роса, и его можно было собирать и без предварительной обработки употреблять в пищу. Манна была питательной, обильной, безопасной для здоровья и совершенно неизвестным веществом для современной науки.

Поедая манну, юноши чувствовали вкус хлеба, старики — вкус мёда, дети — вкус масла. К полудню она таяла под лучами солнца.

Высказывалось несколько предположений относительно того, что это может быть, в том числе манной считали смолу некоторых деревьев, но даже само библейское название “манна” означает “Что это”, то есть даже авторы Библии не представляли себе чем является это вещество.

И, самое интересное, куда оно пропало после того, как евреи закончили свое путешествие.

Римский бетон

Римляне занимают видное место в коллективном сознании, и на то есть веские причины. Но вы должны спросить: заняли бы они столь прочные позиции в истории, если бы не то, что они оставили после себя?

Другие цивилизации, возможно, никогда не были такими большими или такими долгоживущими, приходили и уходили, не оказав и доли того влияния, которое римляне оказывают на мир сегодня. А после римлян у нас осталось множество древних строений.

Пантеон в Риме с его огромным бетонным куполом является прекрасным примером римской инженерии (Фото: Mario Roberto Durán Ortiz / CC BY-SA 4.0)

Римские здания были сделаны из удивительного материала: римского бетона. И в то время как современный бетон разрушается максимум за столетие, римский бетон может служить почти бесконечно.

Поразительно, но фактически мы знаем, почему это так и знаем, как сделать римский бетон. Морская вода вступает в реакцию с материалами, используемыми в бетоне, образуя чрезвычайно прочный и долговечный кристаллический материал.

Проблема в том, что для создания такого крепкого бетона требуются столетия. Так что вопрос не в том, как сделать этот материал, а в том, как сделать его достаточно быстро для нашего современного одноразового, быстро меняющегося общества.

Гибкое стекло

Производители смартфонов должны обратить на это пристальное внимание, поскольку гибкое стекло не является чем-то новым. Названная римлянами “vitrum flexile”, чаша с этим материалом была подарена императору Тиберию.

Однажды император в гневе пытался разбить чашу, но обнаружил, что она не разбилась, а лишь помялась. А потом местный изобретатель, который и изготовил эту чашу, соорудил ювелирный молоток, с помощью которого, к изумлению придворных, быстро придал чаше Тиберия прежнюю форму.

Тиберий, однако, не был впечатлен и опасался, что гибкое стекло нарушит существующий общественный порядок, потенциально обесценив золото и серебро, источник его богатства и, следовательно, его власти. После подтверждения того, что изобретатель был единственным человеком, знавшим секрет гибкого стекла, Тиберий немедленно казнил его.