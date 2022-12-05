Чтобы избежать хаоса на Рождество, в Великобритании готовят около 2 тыс. военных и госслужащих на замену бастующим

Британские власти готовят около 2 тыс. военных и госслужащих, чтобы избежать перебоев в работе служб в случае массовых забастовок, пишет Sky News. Таким образом, как поясняет издание, правительство Великобритании хочет избежать хаоса на Рождество.



AP

Британское правительство рассматривает возможность привлечения армии с целью смягчения перебоев, которые могут возникнуть на Рождество из-за предстоящих забастовок, пишет Sky News со ссылкой на председателя Консервативной партии Надим Захави.

Он отметил, что военнослужащие могут «водить машины скорой помощи» и работать на границах Великобритании.

Глава Консервативной партии также дал понять, что фармацевты могут привлечены для того, чтобы помочь саботировать забастовку Национальной службы здравоохранения Британии.

«Мы должны быть в состоянии обеспечить безопасный уровень лечения и поддержки пациентов, — подчеркнул Захави. — Мы должны попытаться свести к минимуму перебои».

Британское правительство заявило, что из-за опасений по поводу возможного рождественского хаоса сейчас около 2 тыс. военных и госслужащих проходят подготовку для поддержания работы ряда служб, в том числе пограничных служб в аэропортах и портах.

В заявлении властей Соединённого Королевства также говорится, что решение о привлечении военных ещё не принято, однако отмечается, что военные — это один из «доступных вариантов на случай, если забастовочные действия в этих районах будут проводиться по намеченному плану».

Этой зимой, как указывает Sky News, Великобританию ждёт волна забастовок, которая затронет такие сферы, как транспорт, здравоохранение и образование. Как ожидается, из-за рецессии и кризиса стоимости жизни в Британии в этих забастовках примут участие десятки тысяч людей.