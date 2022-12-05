Мнение: О долгом шоке от «цифры года»… ВСУ и правда потеряли 100 тысяч убитыми?

На минувшей неделе #Украина пережила шок, пожалуй, сравнимый по масштабу и силе с утренним выступлением российского президента Владимира Путина 24 февраля 2022 года. Только теперь «мощно выступила» глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщив о потерях ВСУ в 100 тысяч человек убитыми.

Позднее этот фрагмент её выступления вырезали, неуклюже объяснив «ошибкой», но тут же отказавшись за неё извиняться. Но осадок остался. И споры на эту тему среди украинских спикеров продолжаются, косвенно подтверждая, что шокирующая информация Урсулы фон дер Ляйен может не быть ошибкой.

В этой связи показательна первая публичная реакция Киева. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что информация о потерях «чувствительная», ее должен озвучивать только главком ВСУ, министр обороны или Верховный главнокомандующий страны. А в Генштабе ВСУ прокомментировали оценку потерь Украины, озвученную Урсулой фон дер Ляйен, до крайности витиевато: «Мы не можем подтвердить эту цифру, акцентируем [внимание], что потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования. В то же время, если то, что озвучила глава Еврокомиссии, позволит привлечь к ответственности Россию, мы можем только поддерживать действия, которые будут способствовать законному наказанию для тех, кто устроил геноцид украинского народа». Напоминает известное «МИД не подтверждает и не опровергает»…

Отсутствие официальных опровержений выглядит весьма показательно. И может говорить о том, что в кулуарах и на встречах в Еврокомиссии украинские чиновники «конфиденциально» называли именно такую или похожую цифру боевых потерь, настаивая на расширении военной помощи Запада. То есть, свои данные глава ЕК брала всё же не с потолка. И они подозрительно близки к тем, что озвучил в минувшем месяце глава Объединённого комитета начальников штабов #США Марк Милли, призывая обе стороны конфликта сесть за стол переговоров. «Речь идёт о числе убитых и раненых российских военных на уровне значительно больше 100 тысяч. Вероятно, то же самое — с украинской стороны. Это огромные масштабы человеческих страданий», — заявил он.

Хотя Марк Милли не назвал источники своих данных, для понимания его слов важен один момент: всю информацию о состоянии ВСУ в Пентагоне имеют практически из первых рук, поскольку активно «консультируют» украинских военных, а вот сведения о ВС РФ могут основываться на ограниченных и даже искажённых данных разведки, которая в отношении боевых и санитарных потерь противника никогда не может быть точной. Так что в действительности всё ровно наоборот: американский генерал о потерях украинских военных знает, а вот о российских лишь предполагает. Но вынужден озвучивать цифры так, чтобы не поставить в неудобное положение Киев. Тем не менее, Вашингтону всё равно пришлось успокаивать украинскую сторону.

Дальнейшая реакция украинских властей на неудобную информацию о потерях ВСУ была ещё более интересной. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк занялся переводом стрелок. «По нашим данным, которые предоставляют Генштаб и ГУР МО, на сегодняшний день около 90 тысяч погибших со стороны российской армии… А необратимые потери, включая санитарные (раненые, инвалиды, тяжёлые болезни), пленные, пропавшие без вести — эта цифра близка к 200 тысячам…». Мол, даже если наши потери велики, то у противника — всё равно больше. Впрочем, у Генштаба довольно специфический подход к данным о потерях для разных аудиторий.

Если Би-Би-Си со ссылкой на украинский Генштаб сообщила о «российских потерях» за 2 декабря в 14 чел. убитыми и 300 чел. ранеными, то на внутреннюю аудиторию ушёл очередной залихватский отчёт о якобы 510 чел. только убитыми. Информационные войны — они такие…

Но пипл хавает ©

Впрочем, даже украинское общество готово «съесть» не всё. И поэтому тот же Михаил Подоляк, словно забыв о том, что прерогатива озвучивать боевые и прочие потери принадлежит главкому ВСУ, генштабу и лично президенту, назвал обновлённые данные. Мол, потери среди военнослужащих «достигают от 10 до 12,5-13 тысяч погибших». И ещё больше потерь — «из-за ранений».

Может быть, он и не врёт, кстати. В число погибших украинский генштаб записывает только подтверждённые потери — тех, чьи тела вынесли с поля боя. Но такое бывает не всегда. Есть непонятной численности категория «пропавших без вести»: в украинских СМИ периодически всплывает информация, что таких может быть от нескольких десятков тысяч до 100+ тыс. чел. Есть умершие от ран или ставшие инвалидами — их, если ориентироваться на слова Михаила Подоляка, — может оказаться намного больше, чем официально убитых. Есть и пленные, количество которых исчисляется тысячами, несмотря на все обмены.

То есть общие безвозвратные потери ВСУ могут достигать 100 тыс. чел. С чем согласен даже такой одиозный персонаж, как главред запрещённого в России портала Цензор.нет, экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов. «Такая цифра в 100 тысяч общих потерь, думаю, может быть близка к реальности», — утверждает он. Но это было бы правильнее считать нижней планкой. А что касается верхней…

Может быть, права всё-таки Урсула?

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