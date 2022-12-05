Мнение: О новостях животноводства
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Глубже всего в российскую новостную повестку погружены украинские бойцы информационного фронта. Вот уж действительно самая стойкая и преданная аудитория РосГосСМИ, от РТР и RT до РИА «Новости» и военкоров. Кажется, ни один кадр, вышедший в эфир в России, ни один байт, появившийся в Рунете, не остаётся без их пристального внимания.
Российская телепропагандистка Ольга Скабеева что-то там опять «налажала» в прямом эфире. И реакция последовала незамедлительно.
А теперь — к новостям животноводства.
Украинским…
и российским…
Самой «новости» больше двух лет, кстати.
Но для невзыскательной аудитории — сойдёт?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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