Мнение: О новостях животноводства

Глубже всего в российскую новостную повестку погружены украинские бойцы информационного фронта. Вот уж действительно самая стойкая и преданная аудитория РосГосСМИ, от РТР и RT до РИА «Новости» и военкоров. Кажется, ни один кадр, вышедший в эфир в России, ни один байт, появившийся в Рунете, не остаётся без их пристального внимания.

Российская телепропагандистка Ольга Скабеева что-то там опять «налажала» в прямом эфире. И реакция последовала незамедлительно.

А теперь — к новостям животноводства.

Украинским…

и российским…

Самой «новости» больше двух лет, кстати.

Но для невзыскательной аудитории — сойдёт?

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