 

Прокопьев день: народные приметы и запреты в праздник 5 декабря

05.12.2022, 0:05, Разное
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ИСТОРИЯ

Согласно преданиям, Прокопий служил чтецом в церкви Кесарии Палестинской. Он нес христианство в массы и сумел перевести
текст Священного Писания
на
сирийский язык. Также силой своей веры он умел исцелять тяжелобольных людей и изгонять из них бесов.

Был обезглавлен язычниками и похоронен в склепе, над которым позже возвели
церковь, а затем – монастырь Святого Модеста в Иерусалиме.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

С сегодняшнего дня на Руси начинались ярмарки, после посещения которых в деревнях устраивали празднества.

В этот церковный праздник читали заговоры на сохранность и долгую службу саней.

Начинали укатывать санные пути, вдоль которых ставили зимние вехи.

Дети начинали укатывать снежные горки.

В день Святого Прокопия хорошим знаком считалось подать милостыню, пожертвовать вещи – это должно было принести удачу на весь следующий год.

Красные кольца у Луны – к сильному морозу.

Поднялась вода в проруби – к потеплению.

Теплый день Чтеца Прокопия – к суровой зиме.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 5 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Ничего не давать в долг – посетит нужда.

Не дарить цветов – с их увяданием вы лишитесь сил.

Нельзя в сегодняшний церковный праздник жаловаться, злиться, ругаться и сквернословить.

Не пить крепкий алкоголь – ослушавшийся станет пьяницей.

Дальнюю дорогу в нынешний православный праздник лучше отложить.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ В ПРОКОПЬЕВ ДЕНЬ

Приготовить стол с разнообразными явствами и пригласить гостей – приманите успех и богатство.

Веселиться, собираться компаниями, кататься с горок.

Слушать советы окружающих: случайно услышанные фразы могут пригодиться в будущем.

В этот православный праздник можно собраться всей семьей и читать вслух сказки, загадывать загадки.


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