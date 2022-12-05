Прокопьев день: народные приметы и запреты в праздник 5 декабря
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ИСТОРИЯ
Согласно преданиям, Прокопий служил чтецом в церкви Кесарии Палестинской. Он нес христианство в массы и сумел перевести
текст Священного Писания
на
сирийский язык. Также силой своей веры он умел исцелять тяжелобольных людей и изгонять из них бесов.
Был обезглавлен язычниками и похоронен в склепе, над которым позже возвели
церковь, а затем – монастырь Святого Модеста в Иерусалиме.
ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ
С сегодняшнего дня на Руси начинались ярмарки, после посещения которых в деревнях устраивали празднества.
В этот церковный праздник читали заговоры на сохранность и долгую службу саней.
Начинали укатывать санные пути, вдоль которых ставили зимние вехи.
Дети начинали укатывать снежные горки.
В день Святого Прокопия хорошим знаком считалось подать милостыню, пожертвовать вещи – это должно было принести удачу на весь следующий год.
Красные кольца у Луны – к сильному морозу.
Поднялась вода в проруби – к потеплению.
Теплый день Чтеца Прокопия – к суровой зиме.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 5 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
Ничего не давать в долг – посетит нужда.
Не дарить цветов – с их увяданием вы лишитесь сил.
Нельзя в сегодняшний церковный праздник жаловаться, злиться, ругаться и сквернословить.
Не пить крепкий алкоголь – ослушавшийся станет пьяницей.
Дальнюю дорогу в нынешний православный праздник лучше отложить.
ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ В ПРОКОПЬЕВ ДЕНЬ
Приготовить стол с разнообразными явствами и пригласить гостей – приманите успех и богатство.
Веселиться, собираться компаниями, кататься с горок.
Слушать советы окружающих: случайно услышанные фразы могут пригодиться в будущем.
В этот православный праздник можно собраться всей семьей и читать вслух сказки, загадывать загадки.
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