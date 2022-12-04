Эрдоган: Турция ведет подготовку по предложенному Путиным проекту «газового хаба»

Турция ведет подготовительные работы по проекту «газового хаба», предложенному российским лидером Владимиром Путиным, сообщил президент страны Тайип Эрдоган.

«Работы по газу заканчиваются не только разработками на месторождениях в Черном и Средиземном морях. Как вы знаете, уважаемый господин Путин предложил нам создать в Турции газовый хаб для распределения газа в Европу. Сейчас мы занимается подготовкой к этому», – сказал Эрдоган на встрече с молодежью в городе Шанлыурфа, информирует РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Турция планирует начать реализовывать проект по созданию газового хаба в первые месяцы 2023 года.

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