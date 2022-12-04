 

Эрдоган: Турция ведет подготовку по предложенному Путиным проекту «газового хаба»

04.12.2022, 22:45, Новости дня
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Турция ведет подготовительные работы по проекту «газового хаба», предложенному российским лидером Владимиром Путиным, сообщил президент страны Тайип Эрдоган.

«Работы по газу заканчиваются не только разработками на месторождениях в Черном и Средиземном морях. Как вы знаете, уважаемый господин Путин предложил нам создать в Турции газовый хаб для распределения газа в Европу. Сейчас мы занимается подготовкой к этому», – сказал Эрдоган на встрече с молодежью в городе Шанлыурфа, информирует РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Турция планирует начать реализовывать проект по созданию газового хаба в первые месяцы 2023 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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