Эрдоган: Турция ведет подготовку по предложенному Путиным проекту «газового хаба»
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Турция ведет подготовительные работы по проекту «газового хаба», предложенному российским лидером Владимиром Путиным, сообщил президент страны Тайип Эрдоган.
«Работы по газу заканчиваются не только разработками на месторождениях в Черном и Средиземном морях. Как вы знаете, уважаемый господин Путин предложил нам создать в Турции газовый хаб для распределения газа в Европу. Сейчас мы занимается подготовкой к этому», – сказал Эрдоган на встрече с молодежью в городе Шанлыурфа, информирует РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Турция планирует начать реализовывать проект по созданию газового хаба в первые месяцы 2023 года.
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