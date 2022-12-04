 

На Украине анонсировали возвращение к стабилизационным отключениям света

04.12.2022, 22:45, Новости дня
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Стабилизационные отключения света с 5 декабря вводятся в Киевской, Днепропетровской, Одесской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части ДНР, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК.

В ДТЭК попросили жителей с пониманием отнестись к возможным отключениям, которые могут возникать для балансировки энергетической системы Украины, информирует РИА «Новости».

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что для регулирования работы электросетей Киев может начать импорт электроэнергии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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