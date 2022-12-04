На Украине анонсировали возвращение к стабилизационным отключениям света

Стабилизационные отключения света с 5 декабря вводятся в Киевской, Днепропетровской, Одесской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части ДНР, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК.

В ДТЭК попросили жителей с пониманием отнестись к возможным отключениям, которые могут возникать для балансировки энергетической системы Украины, информирует РИА «Новости».

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что для регулирования работы электросетей Киев может начать импорт электроэнергии.

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