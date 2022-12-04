 

“Сложный период”: что ждет расставшихся Подольскую и Преснякова

04.12.2022, 22:43, Разное
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Недавно Наталья Подольская и Владимир Пресняков расстались на время. Уехать за границу с детьми, но без мужа певице пришлось из-за состояния супруга. По словам артистки, ее муж борется с последствиями перенесенного ковида. Сейчас исполнительница хита “Поздно” делится красивыми кадрами с отпуска.

Вопреки слухам о возможном разводе, Пресняков и Подольская демонстрируют любовь и счастье. Супруги на самом деле умеют жить вместе и находить общий язык. Так считает звездный нумеролог Ольга Фисенко. В беседе с “Дни.ру” эксперт заявила, что брак двух артистов основан на морально-этических ценностях, доверии и крепкой дружбе.

По словам Фисенко, в этом союзе каждый играет важную роль в жизни партнера. Мол, даже несмотря на разные интересы и взгляды на жизнь, партнеры являются хорошими советчиками друг для друга. Выходить из сложных ситуаций паре помогают совместные поездки и проекты.

Однако последующие годы станут очень важными в личной жизни Подольской и Преснякова. “В отношениях мужчина будет отстаивать свои взгляды и позицию, но благодаря мудрости и любви Натальи ситуация может разрешиться. Важно будет держать верность в отношениях”, – сказала нумеролог.

Фисенко также добавила, что в следующем году Наталье Подольской и Владимиру Преснякову нужно ставить цели, которые их будут объединять. Им нужно помнить о необходимости уделять время друг другу. “В 2024 году будет более сложный период для пары. Потребуется немало усилий для того, чтобы оставить отношения теплыми”, – сделала заявление нумеролог о дальнейшей судьбе знаменитой пары.


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