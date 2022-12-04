Viva Magenta станет главным цветом 2023-го: как вписать в свой гардероб наряды и аксессуары карминово-красного оттенка

Каждый год, в декабре, институтом Pantone, по традиции, объявляется главный цвет на следующий год. В 2023-м это будет весьма насыщенный цвет Viva Magenta. Его можно описать как смешение алого с бордо и, собственно, с самим цветом маджента. Последний представляет собой смесь в равных пропорциях синего и красного. Viva Magenta также определяют как карминово-красный. О том, как вписать в свой гардероб наряды и аксессуары этого оттенка, рассказывают эксперты моды.

Мощный, энергичный, пульсирующий

Леатрис Эйсман, которая является исполнительным директором Pantone, описала цвет Viva Magenta как “мощный, энергичный, пульсирующий”. Он придает позитивного настроя и вселяет веру в будущее. А вот, по мнению Лори Прессман, вице-президента института, этот оттенок является хотя и напористым, но не агрессивным. Лори сравнила Viva Magenta с кулаком в бархатной перчатке. Он отражает позитивное настроение, которое хочется впустить в новый, 2023 год.

Институт Pantone не просто так каждый год задает новый цвет. Это делается для того, чтобы вдохновить дизайнеров на перемены, на создание необычных стилей, форм и фактур. А вслед за этим женщины преображают свой гардероб, давая ему второе дыхание. Как утверждают психологи, цветовая палитра оказывает большое влияние на настроение человека, на его самоощущение. А значит, раз в год нам полезно взбодриться и обратить внимание на новый, вселяющий энергию, вдохновляющий оттенок.

Подбирая новый цвет года, Pantone анализирует тренды, заявленные на прошедших неделях моды, выделяя те или иные дизайнерские коллекции, а также стильные образы инфлюенсеров от фешен-индустрии. И если в 2022 году главным был нежный сиреневый Very Per, который с удовольствием использовали модницы, то в 2023-м повестку будет задавать бунтарский пурпурный Viva Magenta.

Pantone вдохновился природой

Определяя цвет 18-1750 Viva Magenta в качестве главного в следующем году, эксперты черпали вдохновение в природе, от которой мы отдалились, уйдя в виртуальную реальность. А этот оттенок напоминает цвет кошениль. Это цвет насекомых, которых используют в качестве ценного натурального красителя.

Близкий к пурпуру маджента придает нам силы и смелости. И если раньше вы не использовали столь яркие оттенки в гардеробе, то, примерив на себя образ в тонах Viva Magenta, вы тут же ощутите прилив энергии.

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Нужно отметить, что этот тренд был предсказан заранее, поскольку в этом сезоне наблюдалось его большое количество на подиумах. При этом были представлены модели, облекающие фигуру в Viva Magenta с ног до головы. Речь идет о платьях в пол, брючных костюмах, длинных пальто.

“Безопасные” варианты

Хотя вариант с тотал-луком, выполненный в модном оттенке, и смотрится весьма эффектно, далеко не каждая женщина решится нарядиться подобным образом. Однако существуют и другие способы для поддержания модного тренда. Наиболее “безопасным” будет выбрать обувь, сумку или шарф в этом цвете. Таким образом вы сможете оживить свой внешний вид, сделать его гораздо интереснее.

Если же цвет маджента вам не к лицу, то нужно остановиться на тех предметах гардероба, которые наиболее удалены от него, – на юбке или брюках. Их сочетание с разной одеждой позволит вам создать множество стильных луков.

Дизайнер Светлана Прусакова в интервью, данном изданию “Слово и дело”, пояснила, что вещи из столь яркого цвета нужно сочетать с вещами, сшитыми из гладких тканей, на которых нет ни принтов, ни разрезов. То есть нужно избегать излишних акцентов, чтобы они не спорили с интенсивным, энергичным, смелым цветом маджента.

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То же касается и цветовой гаммы одежды, обуви и аксессуаров, которую нужно правильно сочетать с главным цветом нового года. Все эти вещи должны нейтрализовать его, чтобы он не слишком бросался в глаза. Они должны быть белыми, черными, бежевыми или серыми. В противном случае окружающие будут акцентировать внимание не на вас, а на ярких цветах, в которые вы одеты.

Эксперименты не возбраняются

А также дизайнер отметила, что цвет Viva Magenta особенно подходит для летнего сезона и хорошо сочетается с загорелой кожей. Кроме того, наряды и аксессуары карминово-красного оттенка будут выигрышно смотреться на людях, имеющих контрастную внешность.

Хотя, как уже сказано выше, в целях “безопасности” лучше сочетать главный цвет 2023 года с нейтральными оттенками, этим не стоит ограничиваться, если вы чувствуете свои силы в колористике. Можно попробовать совместить в костюме Viva Magenta с оттенками сиреневого, синего, даже розового. Но при этом важно не переборщить с экспериментами. Таким образом, по мнению Светланы Прусаковой, этот цвет на такой уж и сложный, как это может показаться кому-то на первый взгляд.

Изделия из кожи

Следуя трендам 2023 года, стоит обратить внимание на кожаные изделия, прибавляющие представительницам прекрасного пола свободы, уверенности в себе и привлекательности. Кожаные юбки и брюки оттенка бордо нужно сочетать с джемперами и водолазками нейтральных цветов, золотыми украшениями и сумками-тоут.

Верхняя одежда

В зимний период невозможно обойтись без шерстяного пальто или шубы. А новый цвет, предложенный институтом Pantone, вдохновляет женщин на обновление гардероба и выбор идеального верха в оттенках Viva Magenta. Так вы можете отойти от прежнего стиля, надев смелый цвет, от которого будет нельзя отвести глаз.