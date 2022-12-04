 

Мнение: Тройки в метро

04.12.2022, 21:10, Разное
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Проехался в выходные по центру – удивился, что на центральных станциях метро появились какие-то непонятные ВОЕННЫЕ (!) патрули. Причем – в масках! Стоят по трое, по виду – срочники (совсем молодые ребята). Маски по возможности сдвигают на подбородок, конечно.

Какого черта, интересно? Зачем в Москве в выходные военные патрули в метро? Чего-то боятся, твари…

Источник: Размышления вольного социолога


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