Мнение: Тройки в метро

Проехался в выходные по центру – удивился, что на центральных станциях метро появились какие-то непонятные ВОЕННЫЕ (!) патрули. Причем – в масках! Стоят по трое, по виду – срочники (совсем молодые ребята). Маски по возможности сдвигают на подбородок, конечно.

Какого черта, интересно? Зачем в Москве в выходные военные патрули в метро? Чего-то боятся, твари…