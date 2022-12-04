Ксюндель на машине – Личное мнение

Вот стоило мне хоть раз похвалить Ксюнделя, как она сразу же и откатила — пришла в автосалон, зачем-то накрыла чехлом Роллс-Ройс, потом тряпку сдёрнули, и 40-летняя тётя начала изображать радость как девочка.

https://t.me/lenamiro/12640

Купила Ксения себе лимузин или это коллаборация такая, совершенно неважно. Важно другое — опять неуместно.

Ну, во-первых, куда ездить на лимузине? В магазин? Выруливаешь такая и… И всё — тут тебя реагентами и облили. На Роллс-Ройсе ты или на Ладе Ларгус — какая разница? От колёс до крыши — слякоть.

Допустим, ты всё-таки вывернула на шоссе, втиснулась в плотный поток, подъехала к фермерскому рынку и выходишь вся такая из лимузина. Важная. Гордая. Чуть напыщенная, как принцесса Кейт.

А тут опять кто-нибудь мимо с песнями и ка-а-к в яму въедет! Как грязный снег полетел, и ты уже не вся такая, а просто неумная. Тоже вся.

Стоишь рядом с лимузином и обтекаешь. Непрактично до глупости.

Во-вторых, неужели сейчас в жизни любительницы турецких сериалов настал именно тот момент, когда себя без мужика и порадовать нечем? Буду как Оксана Самойлова, решила видимо Ксюндель, и наложив фильтры, купил лимузин.

Хорошо, хочешь быть как Самойлова? Заведи Джигана. Роллс-Ройс, если ты заметила, Ксюня, у Оксанки случился уже потом.

В-третьих, даже если отбросить личное, то и тут момент крайне неподходящий — ну какой тебе Роллс-Ройс, когда завод Москвич выпустил автомобиль Москвич-3?

https://t.me/lenamiro/12584

Купи Москвич! Для чего спонсировать английскую экономику? Выпендриться хочется — да перед кем? Все же давно про тебя всё знают.

Не удивлюсь, конечно, если Роллс-Ройс потом окажется или с большим пробегом или вообще не Ксюнделя. Впрочем, это уже не изменит той глупости, которую Ксения в очередной раз всем продемонстрировала.

Ладно, если уж об автомобилях речь зашла, как вам Москвич-3? Мне лично нравится. А вам? Купили бы?

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