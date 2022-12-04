Одна лента вместо целого тренажерного зала: 5 упражнений с эспандером, которые помогут похудеть

Для многих людей тренироваться дома намного проще по сравнению с регулярным посещением тренажерного зала. Это помогает сэкономить время и деньги на походах в спортзал. При этом не имеет значения, какая погода за окном. Но не у всех людей имеется возможность для приобретения домой качественных тренажеров. Для эффективных тренировок приходится пользоваться дополнительным спортивным оборудованием, позволяющим воздействовать на разные группы мышц. К таким элементам относится эспандер. Данная эластичная лента позволяет выполнять много полезных и эффективных упражнений для похудения и наращивания мышечной массы. С ним тренировка становится более сложной и интересной.

Преимущества тренировок с эспандерами

Данные изделия обладают небольшим весом и размером, поэтому не возникает сложностей с их хранением в домашних условиях. При необходимости их можно взять с собой в путешествие, чтобы не отклоняться от плана тренировок.

Эспандеры предоставляют возможность самостоятельно выбирать оптимальное натяжение: от легкого до сверхтяжелого. Они обладают постоянным сопротивлением, которое увеличивается по мере удлинения ленты, что позволяет значительно повысить выносливость и мощь спортсмена. Можно выделить несколько упражнений с этими эластичными лентами, которые считаются наиболее популярными, эффективными и простыми в выполнении.

Приседания с натяжением

В самом начале тренировки желательно воспользоваться приседаниями с отягощением. Приседания для многих спортсменов считаются «королем тренировки», поскольку они заставляют работать многие мышцы тела, а также обеспечивают эффективность похудения. Благодаря эспандеру можно значительно повысить результативность упражнения, а также выносливость и мощь. Такое развитие выносливости в будущем положительно скажется на результативности других видов спорта, беге, езде на велосипеде или других видах спортивных упражнений.

Чтобы выполнить это упражнение, встаньте на один конец эспандера, расставив ноги на ширине плеч. Поместите другой конец ленты за шею так, чтобы петля была перед вашим телом. Начните движение, откинувшись назад и разведя колени в стороны. Опускайтесь аккуратно и медленно, держа спину идеально ровно.

Поднятие рук и сведение лопаток

Это простое и эффективное упражнение для укрепления мышц плеч, которое положительно сказывается на осанке. Поскольку все движения простые и легкие, то их можно выполнять даже во время перерывов, но при этом они обеспечивают дополнительную трату калорий.

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Держите эспандер ладонями вверх перед собой, прижимая локти к телу и сжимая лопатки вместе. Расправьте ленту, прижимая локти к телу, пока предплечья не станут параллельны друг другу. Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение.

Глубокие приседания

Хотите укрепить свои ягодичные мышцы, подколенные сухожилия и нижнюю часть спины? Тогда это упражнение идеально для вас. Если делать его правильно, то оно дает феноменальные результаты, поскольку позволяет держать тело в тонусе и избавляться от лишнего веса.

Встаньте на один конец ленты, расставив ноги на ширине плеч, а другой конец ленты заведите за шею так, чтобы петля была перед вашим телом. Отведите бедра назад, слегка согнув колено. Держите спину прямо и аккуратно опускайтесь, пока торс не станет почти параллельным земле.

Отжимания с отягощением

Использование эспандера – отличный способ усовершенствовать традиционное отжимание. Это не только поможет развить больше силы в верхней части тела и руках, но и повысит общую выносливость.

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Держа эспандер в обеих руках, заведите петлю за спину. Встаньте в положение отжимания, расставив руки примерно на ширине плеч. Держите нижнюю часть спины ровной, а бедра – на одной линии с плечами. Медленно опускайтесь, держа локти прижатыми к телу.

Наклоны с лентой

Это упражнение предназначено для укрепления мышц верхней части спины. Оно позволяет повысить общую силу и выносливость, скорректировать осанку и сделать плечи более привлекательными и стройными.

Чтобы выполнить это упражнение, встаньте на эспандер, расставив ноги на ширине плеч и держа по одному концу в каждой руке. Слегка согните ноги в коленях и сгибайтесь в бедрах, пока ваш торс не станет почти параллельным земле. Держите нижнюю часть спины ровно и сведите лопатки вместе.

Таким образом, эспандер считается универсальным спортивным оборудованием, которое может применяться для эффективных домашних тренировок. С его помощью повышается выносливость и нагрузка на разные группы мышц.