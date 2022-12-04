Мнение: Изнанка Пражской весны и справедливые требования чехов

Вчера в комментариях вспомнили про Пражскую весну 1968 — снова в ключе «русские виноваты», разумеется. Действительно, полвека назад Леонид Брежнев ввёл танки в Чехословакию, чтобы подавить местный майдан. Воспитанный западными СМИ обыватель выбирает сторону без колебаний: активисты с красивыми лицами хорошие, бурятские танкисты плохие. Однако даже лёгкое погружение в факты показывает очевидное — борцы за свободу из Чехословакии ничем не отличались от участников американских майданов из других стран.

Вот один из эпизодов Пражской весны, ещё относительно безобидный относительно других «инцидентов».

В городе Кошице, 23 августа 1968, через день после входа советских войск в Чехословакию, 48-летняя жена офицера военного училища увидела на стене дома список врагов народа. Тогда «Миротворца» ещё не было, поэтому сторонники европейских ценностей вывешивали фамилии и адреса целей для расправы просто на стенах. Помня историю Второй мировой и опасаясь за жизнь своих детей, Валентина Белас сорвала со стены плакат со своим домашним адресом.

В наказание за это активисты раздели её догола, измазали краской и повели в таком виде по улице, прямо на глазах её сыновей. Фотографии процессии линчевателей, сделанные улюлюкающими прохожими, удивительно напоминают хроники аналогичных расправ тридцатых-сороковых годов. Валентине Белас повезло — её отбил у активистов владелец магазина, мимо которого те шли, а в толпе борцов за свободу не нашлось никого достаточно буйного, чтобы взять на себя ответственность за дальнейшую эскалацию. Как показывает история, если бы не страх перед властями, активисты расправились бы с «предателями нации» со всей возможной жестокостью.

Повторюсь, это всего лишь один из эпизодов. Пользуясь тем, что советским солдатам был дан приказ «не стрелять», мирные протестующие кидали в наших солдат камни и коктейли Молотова, иногда убивали их.

Но всё же обратите внимание, что среди чехословаков нашёлся порядочный человек, который не испугался остановить расправу над Валентиной Белас — отлично понимая, что рискует жизнью, так как они-же-дети могут убить его и его семью, как делали они это за 25 лет до того. Сейчас, в 2022, у американской пропаганды есть две главных задачи. Во-первых, убедить европейцев в том, что все русские — орки, во-вторых, убедить русских в том, что все европейцы — нацисты. В блогах вы можете заметить агитаторов с характерным акцентом, которые кричат, что разговаривать с европейцами можно только через артиллерийский прицел, и что любая попытка торговли или переговоров с европейским бизнесом, например, является предательством.

Действительно, Евросоюз сейчас открытый враг России. Однако среди 500 миллионов европейцев много порядочных людей и мы, в отличие от американцев, не можем себе позволить про это забыть. Кроме того, в интересах России не тратить ресурсы на ненужную нам войну с Евросоюзом, а зарабатывать на его промахах, и, по возможности, разлагать рыхлое европейское единство, вынуждая ослабшие страны переходить на сторону добра. Напомню, в 1943 на сторону СССР перешла Италия, в 1944 — Финляндия. Добрым словом и калибром можно добиться большего, чем просто калибром.

Теперь чуть подробнее о движении за независимость Чехии, о котором мы говорили вчера. Насколько я понимаю, Национальный Совет по Обновлению, который выступает против НАТО, против Евросоюза, против войны с Россией и против прочих ужасов, в которые втягивает Чехию старший брат — это несистемная оппозиция. В парламенте она не представлена, но поддержкой народа пользуется. Пусть чехи поправят, если я где-то ошибся.

Вот трансляция с недавнего митинга, промотайте на отметку 25:55. Как видите, народу изрядно — особенно для маленькой Чехии, всё население которой меньше одной только нашей Москвы.

Сейчас наступает зима, проблемы с газом неизбежны. Также в Чехии дичайшая промышленная инфляция — цены на сырьё, материалы, запчасти и транспорт быстро растут. Через несколько месяцев промышленная инфляция или перейдёт в розничную, что вызовет уже официальную гиперинфляцию, или приведёт к переходу на импорт и массовому закрытию местного бизнеса. Как показывает опыт, в этот момент простые чехи, которые и сейчас сильно страдают, начнут страстно требовать перемен.

Национальный Совет по Обновлению предлагает обществу нехитрый план, который, насколько я могу судить, вполне может спасти Чехию — если, конечно, народу удастся отправить в отставку ставленников рептилоидов, которые сейчас используют Чехию в качестве разменной фигуры в прокси-войне. Стержень плана — нейтралитет по типу швейцарского, который решает и проблему газа, и проблему мигрантов, и проблему безопасности страны.

Цитирую с сайта движения (ссылка):

Политики своими непрофессиональными решениями уже много лет ведут нашу прекрасную страну к упадку и разрушению. Поступая таким образом, они подвергают опасности вашу жизнь и жизнь ваших детей. Наши лучшие эксперты предлагают конкретные, практические и выполнимые решения всех актуальных проблем по восстановлению Чешской Республики.

Газ

Проблема. В Чехии из-за ошибочных действий действующей власти недопустимо повышаются цены на газ, и существует реальная угроза его полной нехватки, развала предприятий, уничтожения промышленности, ограничений на производство продуктов питания и холод.

Решение: Наши лучшие специалисты заключат прямые контракты с поставщиками газа по максимально низким ценам. Они также обеспечат, что Чешская Республика будет прямым собственником своих газохранилищ.

Электричество

Проблема: Мы продаем чешскую электроэнергию Европейской энергетической бирже в Лейпциге по низким ценам, а потом ее выкупаем обратно по ценам, которые во много раз выше.

Решение: Наши лучшие специалисты остановят это возмутительное мошенничество в отношении граждан Чешской Республики и примут необходимые решения. Чехия самодостаточна в электроэнергии и производит дешевую электроэнергию. Поэтому граждане Чехии и чешские компаниям будет иметь достаточно дешевой электроэнергии. Что касается достройки атомных электростанций, то на тендеры будут поступать только самые лучшие и выгодные предложения от поставщиков, которые будут обязаны в первую очередь как субподрядчиков использовать чешские компании.

Продукты питания

Проблема: Под давлением бессмысленных указов и мер в Чехии значительно снизилось производство продуктов питания и с этим наша самодостаточность и независимость. Мы вынуждены импортировать продукты питания по завышенным ценам, зачастую низкого качества.

Решение: У наших экспертов есть план по возможной реорганизации сельского хозяйства, чтобы наша продовольственная самодостаточность и независимость были обеспечены правильно направленной поддержкой. Субсидии в сельском хозяйстве будут использоваться для производства продуктов питания, а не для производства промышленных товаров. Мы поддержим правильное, экономное управление полями, лугами и лесами.

Здоровье

Проблема: Решения в сфере здравоохранение принимают политики и влиятельные группы, они же о покупке неэффективных или малоэффективных препаратов по завышенным ценам.

Решение: Мы вернем здравоохранение в руки врачей и медицинских работников. Приоритетом будет качественная профилактика, за которой последует индивидуальный, целостный подход к обеспечению здоровья. Мы будем уважать человеческий организм, соблюдать принцип добровольности прививок и других медицинских процедур.

Военный нейтралитет

Проблема: Нынешнее правительство активно поддерживает войну, отправляя оружие и военную помощь и этим втягивают Чешскую Республику в войну. Идут разговоры о мобилизации для наших граждан.

Решение: Наши эксперты выступают за мир, и в качестве решения они хотят установить постоянный международно-признанный нейтралитет Чешской Республики. Примерами для нас могут быть Швейцария или Австрия. Мы хотим утвердить гарантии, что Чехия не станет местом военного конфликта.

Политическая и экономическая самостоятельность в принятии решений

Проблема: из Брюсселя поступает все больше и больше постановлений в области политики и экономики, которые Чешская Республика обязана уважать и выполнять.

Решение: Задача наших экспертов – вывести Чехию из прямого политического подчинения Брюсселю или ВОЗ. Наши специалисты предоставят решение, благодаря которому Чешская Республика вернет себе право принимать решения в отношении своей страны, обретет политическую независимость и самостоятельность.

Независимая торговля и промышленность

Проблема: Чешская промышленность сильно зависит от иностранных компаний, многие из которых пользуются большими преимуществами, чем чешские компании. В случае экономического кризиса мы рискуем столкнуться с нехваткой предметов первой необходимости, включая продукты питания, лекарства, одежду и т. д.

Решение: Наши специалисты готовят шаги, которые положат конец фаворитизму иностранных компаний и усилят поддержку чешской промышленности и сельского хозяйства. Чешская промышленность должна перестать зависеть от иностранных компаний. Налоговая политика должна быть установлена таким образом, чтобы прибыль от производства и продаж, реализованных на нашей территории, также оставалась на территории Чешской Республики.

Свобода слова и самовыражения

Проблема: Политики и влиятельные группы прилагают все усилия, чтобы еще больше ограничить и подавить свободу слова и самовыражения. Они задают тон для освещения в СМИ. Они подвергают цензуре независимые сайты. И они планируют принять еще более решительные меры против всех, чье мнение им не нравится.

Решение: Наши эксперты будут выступать за соблюдение законов для защиты наших свобод. Хартия основных прав и свобод гарантирует нам свободу слова и право на информацию. Каждый имеет право выражать мнение, свободно искать и распространять информацию. Это должно быть защищено.

Остановить запланированное ослабление нации

Проблема: Чешская Республика под давлением ЕС принимает все больше и больше мигрантов и беженцев. Многие из них являются просто экономическими мигрантами. При этом наше правительство уже даже занимает деньги на эту «помощь» и этим ставит наших собственных граждан в невыгодное положение.

Решение: нелегальная миграция угрожает безопасности граждан Европы. Особенно в больших городах резко возрастает уличная преступность, насилие и терроризм. Это угрожает нашим свободам и культуре. После окончания войны в Украине Чехии желательно, чтобы военные беженцы из Украины вернулись в свою страну, где они будут употребляться на обновление своей родины. Поэтому Чехия должна изменить статус «временной защиты» для беженцев из Украины на статус «военного беженца». В частности, потому что статус «временной защиты» позволяет беженцам из Украины претендовать на ПМЖ (статус постоянного проживания) и впоследствии на гражданство Чехии, а также обеспечивает им право на воссоединение семьи, благодаря чему они могут привезти всю свою семью в Чехию.

Национальная валюта и наличные

Проблема. Растет давление с целью ввести европейскую или глобальную электронную безналичную валюту. Как только наша национальная валюта и наличные деньги будут отменены, операция вашего безналичного счета может быть ограничена в любое время или даже полностью заморожена по любой причине. Это будет решать правительство или головной офис электронной безналичной валюты.

Решение: Наши эксперты в первую очередь против вступления Чехии в еврозону. Это не в наших экономических интересах. Чешский национальный банк должен оставаться политически и экономически независимым и должен оставаться подлинно чешским. Также наши эксперты против присоединения Чешской Республики к европейской или глобальной электронной безналичной валюте.

Вода

Проблема: Денежные потоки от монополии водоснабжения и водоочистки примерно на 70% контролируются иностранными концернами, в этом стратегическом секторе незаконно часто внедрена система извлечения дохода. Были заключены вассальные контракты, по которым при национализации расходов происходит приватизация прибыли. Концерны имеют право получать прибыль от воды и государства, а граждане обязаны все платить. Граждане платят за воду дважды — один раз в цене воды, второй раз за счет налогов. Такими инвестициями в инфраструктуру также оплачивают расходы, связанные с подачей и очисткой сточных вод.

Решение: Кто финансирует, тему и должна приходить прибыль (граждане). Вода является стратегической монополией государства, она будет управляться как общественная услуга, а не как источник бизнеса и торговли (источник получение прибыли и коррупция). Мы наблюдаем несправедливую практику корпораций и политиков, работающих на них. Вот почему мы знаем, что не надо ничего национализировать. Достаточно добиться соблюдения закона, положить конец противоправной ситуации, настоять на ответственности виновных за причиненный ущерб, вернуть неосновательное обогащение и упразднить частные денежные каналы. Там, где вассальные контракты заканчиваются, мы должны вернуть управление водными ресурсами и не продолжать контракты с корпорациями. Необходимо обеспечить циклическое движение денег граждан в водное хозяйство через гарантию права людей на воду в Конституции Чешской Республики.