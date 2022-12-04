За время антиковидных протестов население Синьцзяна увеличилось на 24 млн человек

Китайская газета The Global Times сообщила о рекордном росте населения Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Жители Поднебесной, уставшие от локдаунов, организованно едут туда на курсы трудотерапии.

Западная провинция Китая знаменита своими рекреационно-трудовыми комплексами, пояснил министр гражданского согласия Китая Ян Чжу. Многие жители страны не выдерживают напряжённого ритма жизни в мегаполисе и постоянных локдаунов, из-за чего растёт их тревожность и снижается социальный рейтинг.

Партия предоставляет всем желающим и нуждающимся возможность бесплатно отдохнуть в государственных учреждениях, заняться физическим трудом и освежить в памяти труды Мао, Ленина, Маркса и других классиков. Средний срок отпуска, представляемого гражданам, составляет 10 месяцев.

– Те, кто сильно устал, вместо работы могут начать заниматься глупой ерундой. Некоторые даже выходят на площадь и кричат нелепую клевету о Партии и её руководителе. Для нашего государства нет ничего важнее, чем гармония в обществе, поэтому оно охотно помогает таким людям восстановить силы. За время немногочисленных единичных акций, инспирированных западными посольствами, количество желающих поправить здоровье превысило 24 миллиона, и это мы только начали выписывать путёвки, – сказал министр.

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