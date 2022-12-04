В Рыбинске сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в грабеже

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Мариевка и сообщил о том, что вечером, неизвестный, у дома по ул. 50 лет ВЛКСМ выхватил у неё телефон и скрылся. Ущерб составил 10 000 рублей.

В ходе розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении преступления, мужчина 1990 г.р., житель микрорайона Веретье, которым даны признательные показания. Установлено, что подозреваемый в ходе возникшего конфликта с потерпевшим на улице, выхватил у него сотовый телефон и скрылся. Похищенное впоследствии продал.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Дознание продолжается.