Депутат европарламента предложил ЕС подать на США жалобу в ВТО

По мнению главы торгового комитета Европарламента Бернда Ланге, добиться урегулирования конфликта с США из-за их антиинфляционного закона путём переговоров уже не удастся, пишет немецкий телеканал Das Erste. Поэтому Ланге призывает Евросоюз как можно скорее подать на США жалобу в ВТО, чтобы ясно дать понять, что действия американской стороны несовместимы с правилами Всемирной торговой организации. Кроме того, Европа должна усилить поддержку собственной промышленности.



AP

Глава торгового комитета Европарламента Бернд Ланге больше не верит в возможность дипломатического урегулирования конфликта с США по поводу многомиллиардного пакета мер президента Джо Байдена для защиты климата и социальной сферы, пишет немецкий телеканал Das Erste.

Поэтому в ближайшие месяцы Евросоюз должен быстро подать жалобу на США во Всемирную торговую организацию (ВТО), призывает Ланге. По его мнению, жалоба должна внести ясность относительно того, «что действия США явно не совместимы с правилами ВТО». Свою позицию Ланге высказал перед заседанием Совета ЕС — США по торговле и технологиям в понедельник, на котором представители Вашингтона и Брюсселя планируют обсудить массовые опасения европейцев по поводу субсидий в американском пакете мер по борьбе с изменением климата и социальным вопросам.

Ланге предполагает, что в ходе переговоров всё же могут быть согласованы некоторые небольшие изменения по так называемому Закону о снижении инфляции. «Но я не думаю, что многое существенно изменится, потому что закон уже принят», — подчеркнул он. Поэтому, по словам Ланге, ЕС со своей стороны должен усилить поддержку отечественной промышленности. «Мы также должны проверить, можем ли мы снизить цены на электроэнергию для промышленности, сейчас они до десяти раз выше, чем в США», — заявил глава торгового комитета Европарламента.

Эксперт по экономике от союза ХДС/ХСС Маркус Фербер также призвал к принятию европейских контрмер: если на встрече в понедельник США не сделают шаг навстречу Европе, Еврокомиссии придётся задуматься об активации так называемых европейских инструментов защиты торговли, заявил представитель по экономической политике парламентской группы Европейской народной партии. «Это, конечно, был бы ядерный вариант, и в нынешней ситуации он абсолютно нежелателен», — подчеркнул Фербер. Тем не менее, по его словам, европейская сторона должна «выложить на стол все инструменты пыток».

Закон о снижении инфляции — это многомиллиардный пакет мер по защите климата и социальной сферы, принятый в США в августе, поясняет Das Erste. Он предусматривает выделение $370 миллиардов на защиту климата и энергетическую безопасность — среди прочего, субсидии на электромобили, аккумуляторы и проекты возобновляемой энергетики Made in USA. Субсидии вызвали массовую критику в ЕС: есть опасения, что европейские компании окажутся в невыгодном положении, а важные сектора экономики будут мигрировать за пределы Европы.

Министр финансов Кристиан Линднер уже предостерёг от торговой войны с Вашингтоном. «США — наш значимый партнёр, но в то же время они проводят чрезвычайно протекционистскую экономическую политику», — отметил он. В то же время, по его словам, немецкая экономика — в отличие, например, от французской — тесно связана с рынком США. «Поэтому Германия не может быть заинтересована в торговой войне и должна полагаться на экономическую дипломатию», — пояснил немецкий министр финансов.

Лидер СДПГ Саския Эскен, в принципе, одобрила тот факт, что США привержены более амбициозной политике защиты климата. «К сожалению, законодательство США также носит явно протекционистские черты, к которым мы относимся очень критически», — добавила она. Лидер партии зелёных Омид Нурипур в свою очередь заявил: «Мы не должны чинить друг другу препятствия на пути к климатической нейтральности». Между тем, представитель парламентской группы ХДС/ХСС по экономической политике Юлия Клёкнер отметила, что опасается «массового ущерба для европейских компаний», напоминает немецкий телеканал Das Erste.