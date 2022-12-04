Маловата будет — королевский ювелир изменит размер короны для коронации Карла III

Из Лондонского Тауэра в тайное место вывезли жемчужину королевских драгоценностей — корону святого Эдуарда, пишет The Daily Mail со ссылкой на Букингемский дворец. Перед коронацией Карла III королевский ювелир увеличит её диаметр, чтобы она подошла новому монарху.



AP

В пятницу ночью в ходе сверхсекретной операции из Лондонского Тауэра вывезли корону святого Эдуарда: её размер изменят, чтобы она подошла королю Карлу III, пишет The Daily Mail со ссылкой на Букингемский дворец. Именно эту корону наденут на нового британского монарха во время коронации, которая пройдёт 6 мая в Вестминстерском аббатстве.

Как рассказывает издание, инкрустированную бриллиантами корону под вооружённой охраной доставили в тайное место, где королевский ювелир Марк Эпплби из компании Mappin&Webb в течение нескольких месяцев будет трудиться над увеличением её диаметра. Предположительно потребуется несколько «примерок», чтобы убедиться, что она сидит хорошо.

В статье отмечается, что во время коронации Карл III также наденет корону Британской империи, однако именно корона святого Эдуарда считается главным украшением драгоценностей короны, которые хранятся в Лондонском Тауэре. Она была создана в 1661 году для Карла II взамен средневековой короны XI века, которую в 1649 году пустили на переплавку.

Новый вариант не является точной копией, но воссоздаёт дизайн оригинала: четыре тамплиерских креста, четыре королевских лилии и две дуги. Венец короны изготовлен из чистого золота и украшен рубинами, аметистами, сапфирами, гранатами, топазами и турмалинами, в центре расположена бархатная шапка с горностаевой опушкой, пишет The Daily Mail.