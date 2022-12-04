Огромных “мужских” бицепсов не будет, а жир уйдет: 10 упражнений для стройных рук, которые подходят женщинам

Хотите добиться сильных, гладких и красивых рук? Для этого нужно регулярно заниматься спортом, выполняя правильные упражнения. Подкачанные руки прекрасно смотрятся, поэтому женщина всегда сможет носить топ без рукавов, короткое платье или купальник. Можно выделить несколько упражнений для женщин, которые позволяют не только сжечь жир, но и получить стройные руки.

1. Круги руками

Для выполнения упражнения расставьте ноги на ширине плеч. Вытяните руки прямо и поднимите их на высоту плеч. Начните делать круговые движения, вращая руками вперед. Выполните от 10 до 12 повторений прямых кругов, затем столько же обратных кругов. Такие движения тонизируют мышцы рук.

2. Отжимания с колен

Сначала нужно сесть на четвереньки, после чего уложить стопы на пол, а руки расположить напротив плеч. Важно выполнять упражнение таким образом, чтобы тело не прогибалось вниз или вверх, поэтому важно находиться параллельно полу. Далее медленно согните руки в локтях и опустите грудь вниз, пока она почти не коснется земли. Мышцы должны быть напряжены, а спина остается идеально ровной и плоской. Задержитесь в этом положении, а затем вернитесь в исходное положение. Выполните от 10 до 12 повторений.

3. Сгибания бицепса с гантелями

В каждую руку нужно взять по одной гантели подходящего веса. Держите локти прижатыми к бокам тела, а затем прижмите локти к плечам. Важно оставлять локти неподвижными, чтобы руки не начали раскачиваться. Выполните от 10 до 12 повторений.

4. Кикбэк (разгибание рук в наклоне) с гантелями

Для выполнения этого упражнения нужно в каждую руку взять по одной гантели. Наклонитесь немного вперед, следя за тем, чтобы ваша спина оставалась прямой. Отведите локти назад, прижимая их к каждой стороне тела. Ваши локти должны быть неподвижны, когда вы толкаете гантель к спине. Оставайтесь в этом положении в течение несколько секунд, а позже вернитесь в исходное положение. Выполните от 10 до 12 повторений.

5. Подъем рук вперед с гантелями

Расставьте ноги на ширине плеч. Держите гантели ладонями к телу. Слегка согните руки в локтях, грациозно поднимая гантели на высоту подбородка. Сделайте паузу на секунду, а затем постепенно верните гантели в исходное положение. Выполните от 10 до 12 повторений.

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6. Отжимания на трицепс

Чтобы подготовиться, положите руки под плечи, а колени – под бедра. Слегка согните руки в локтях и втяните брюшной пресс. Опустите локти на коврик, прижимая их друг к другу и удерживая бедра над коленями. Затем поднимите их обратно в исходное положение. Сделайте 2 подхода по 8 повторений.

7. Отжимания на трицепс лежа на боку

Лягте на правый бок и согните ноги в коленях. Положите правую руку на левое плечо, а левую положите на пол перед правым локтем. Сильно надавите на левую руку и стабилизируйте тело, поднимая верхнюю часть тела вверх, используя только трицепс. Опустите тело обратно на пол. Сделайте 2 подхода по 8 повторений.

8. Обратные отжимания

Сядьте на ягодицы, согнув колени и поставив ступни ровно на пол. Заведите руки за спину так, чтобы кончики пальцев были обращены к ягодицам. Вдавливая ступни в пол, поднимите бедра вверх и перенесите вес тела на запястья. Согните руки в локтях, одновременно поднимая бедра и отводя локти назад, а после снова выпрямите руки. Сделайте 2 подхода по 8 повторений.

9. Подтягивания с канатом на трицепс

Данное упражнение выполняется с помощью канатного тренажера. Для начала возьмитесь за веревку обеими руками, прижимая локти к ребрам. Далее нужно тянуть канат на себя, чувства напряжение мышц от локтя к плечу. Выполните от 3 до 4 подходов по 12-15 повторений.

10. Боковой подъем гантели

Это упражнение специально воздействует на жировые отложения в верхней части рук. Оно активизирует дельтовидную мышцу плеча. Сначала нужно взять гантели, а после поднимать руки не выше уровня плеч с небольшим сгибанием в локтях. Выполните 2 подхода по 15 повторений.

Таким образом, для получения красивых, стройных и сильных рук достаточно выполнять несколько простых упражнений. Их нужно делать регулярно для достижения нужного эффекта.