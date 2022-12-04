 

Мнение: Володин, деньги, совесть…

04.12.2022, 18:58, Разное
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Председатель Госдумы России Владимир Володин решил посочувствовать российским бизнесменам за границей. И написал в своем Telegram-канале, мол, Путин еще 20 лет назад предупреждал, что активы и деньги надо хранить в России. Тогда мол, и деньги были бы целы, и совесть чище.

Дословно:  «Западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолёты у российских бизнесменов. Теперь — арестовывают их самих.

В этой связи хочется вспомнить, о чём говорил наш Президент Владимир Путин, что все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются «пыль глотать», пытаясь вернуть эти средства.

Слова, сказанные 20 лет назад, оказались пророческими….»


Отсюда

Так мило Володин написал про совесть.

Мне вот интересно, а слова Путина, произнесенные 20 лет назад, только бизнесменов касались?

Как получилось, что сотни миллиардов государственных долларов России оказались замороженными за пределами России? Где была совесть тех, кто принимал решение хранить эти деньги не в России?

Фотография Владимира Володина отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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