 

Мнение: Россиянин Сноуден, отток инвестиций за рубеж и звонки от следователей ЦБ

04.12.2022, 18:50, Разное
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1. Как много значит сделать правильный выбор в нужный момент — взять билет на авиарейс в правильную страну, где есть настоящая свобода слова, а не её имитация (ссылка):
 
Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден получил российский паспорт и принял присягу, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Анатолия Кучерену.

Он добавил, что его супруга также готовится подать заявление на получение российского паспорта. Также адвокат отметил, что виделся с ним накануне, сказав, что у Сноудена все хорошо.

Сноуден получил российское гражданство в сентябре этого года. Он заявил, что таким образом его семья обрела стабильность.

Для сравнения: Джулиан Ассанж, разозливший американские власти сайтом Викиликс, столкнулся с преследованиями в Швеции, вассально зависимой от США. В итоге он был вынужден 7 лет безвылазно гнить в посольстве Эквадора в Лондоне, пока его не предал и не выдал британским властям эквадорский президент Ленин Морено. Теперь Ассанж сидит в британской тюрьме, ему грозит экстрадиция в США и срок в 175 лет заключения. Так как преследования американцев капитально подорвали его здоровье, у господина Ассанжа навряд ли есть шанс высидеть хотя бы десятую часть этого щедрого срока.

2. Более миллиарда долларов из России ушли в этом году иностранным брокерам (ссылка):
 
В 2022 году россияне стали переводить больше денег иностранным брокерам —с января по август отток инвестиций оценивается в 1,2 миллиарда долларов, указал ЦБ в отчете «Обзор финансовой стабильности» за второй и третий квартал 2022 года. В будущем эта тенденция может усилиться, предупредил регулятор.

«Переводы осуществлялись преимущественно в дружественные страны. Хотя в абсолютной величине это пока небольшой объем, в долгосрочной перспективе существует риск существенного оттока частных инвестиций в иностранную финансовую инфраструктуру», — указано в документе.

Цифра оттока действительно небольшая. Большинство российских инвесторов понимают, что вкладывать сейчас деньги в западные рынки – даже через посредников в дружественных странах – это, во-первых, рискованно, во-вторых, непатриотично.

3. Снова пошла волна звонков «следователей ЦБ», то есть жуликов из соседней страны, в которой на государственном уровне поощряют кибернабеги на Россию. История прошлых веков повторяется — но если раньше пленных продавали в рабство туркам, то теперь их продают в рабство банкам.
 
Типичная история. Студентка имела неосторожность снять трубку и сказать «алло». Мошенники заболтали её, заставили взять кредитов на 800 тысяч рублей, потом даже раздеться перед камерой для «бодиверификации». Опомнилась студентка 4 курса юридического факультета только после того, как жулики потребовали от неё совершать на камеру непотребства (ссылка).
 
Отсюда мораль. Если только у вас нет специальной подготовки, не надо разговаривать с профессионалами. Засомневались? Повесьте трубку, поставьте телефон на беззвучный режим и положите на час-другой в ящик стола. Позвонить друзьям или родственникам также будет нелишне — равно как и в ваш банк.

Источник: Место для дискуссий


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