 

“Неоднократно ловили”: дорогостоящая пропажа Малахова обнаружилась у Собчак

04.12.2022, 18:37, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Неприятности сыпятся на Андрея Малахова градом: на прошлой неделе стало известно о том, что супруга телеведущего Наталья Шкулева перестанет приносить деньги в семью, а на этой – выяснилось что пару обокрали. Но обо все по порядку!

Шкулева, занимавшаяся издательским делом, была вынуждена объявить о закрытии нескольких женских журналов, приносивших семье солидный доход. Заграничные партнеры отказались продлевать лицензию на выпуск журналов, поэтому теперь паре придется жить чуть скромнее.

В такой ситуации не счету будет каждая люксовая вещь: ее будут бережно носить и регулярно отдавать химчистку, но увы… И тут Андрея Малахова постигло разочарование: одна из его любимых футболок куда-то пропала! О своем горе он написал в Телеграм канале, сопроводив пост фотографией с одного из мероприятий.

Каково же было удивление подписчиков, когда сразу после Андрей Малахов сделал репост фотографии из канала Ксении Собчак, на которой телеведущая собирала лук на день. И угадайте что? Там красовалась именно та сгинувшая в небытие футболка!

Таким образом, дорогостоящая пропажа обнаружилась в гардеробе у Ксении Собчак, а с подачи
Андрея Малахова
все, кто подписан на его Телеграм канал, теперь уверены, что именно Ксения и помогла футболке испариться.

“Все понятно”, “Собчак уже неоднократно ловили на воровстве материалов, а тут всего лишь футболочка”, “Вот так совпадение
“, – удивленно отметили пользователи Сети в ответ на публикации Андрея Малахова.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05.22 / Родители Юрия Дудя отреклись от «сына-иноагента»

16.01.22 / Красные колготки и кожаное пальто. Какие микротренды будут актуальны в 2022 году

27.02.22 / Что известно о переговорах России и Украины

18.02.22 / Одного упражнения для похудения мало: 5 комбинаций с максимальным жиросжигающим эффектом

02.09.22 / Учения «Восток-2022» с участием Индии и Китая якобы подрывают усилия США по изоляции России

26.05.22 / Странное двуногое существо попало на камеру наблюдения техасского зоопарка

24.04.22 / Пасха – Личное мнение

20.05.21 / От 1954-го до 2021-го: самые яркие образы участниц конкурса красоты “Мисс Вселенная” в разные годы

04.01.22 / Бывшая жена дружит с нынешней супругой: личная жизнь Александра Половцева

02.07.20 / Влад Соколовский о причинах расставания с Ритой Дакотой, жизни после развода и новых отношениях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика