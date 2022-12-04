“Неоднократно ловили”: дорогостоящая пропажа Малахова обнаружилась у Собчак

Неприятности сыпятся на Андрея Малахова градом: на прошлой неделе стало известно о том, что супруга телеведущего Наталья Шкулева перестанет приносить деньги в семью, а на этой – выяснилось что пару обокрали. Но обо все по порядку!

Шкулева, занимавшаяся издательским делом, была вынуждена объявить о закрытии нескольких женских журналов, приносивших семье солидный доход. Заграничные партнеры отказались продлевать лицензию на выпуск журналов, поэтому теперь паре придется жить чуть скромнее.

В такой ситуации не счету будет каждая люксовая вещь: ее будут бережно носить и регулярно отдавать химчистку, но увы… И тут Андрея Малахова постигло разочарование: одна из его любимых футболок куда-то пропала! О своем горе он написал в Телеграм канале, сопроводив пост фотографией с одного из мероприятий.

Каково же было удивление подписчиков, когда сразу после Андрей Малахов сделал репост фотографии из канала Ксении Собчак, на которой телеведущая собирала лук на день. И угадайте что? Там красовалась именно та сгинувшая в небытие футболка!

Таким образом, дорогостоящая пропажа обнаружилась в гардеробе у Ксении Собчак, а с подачи

Андрея Малахова

все, кто подписан на его Телеграм канал, теперь уверены, что именно Ксения и помогла футболке испариться.

“Все понятно”, “Собчак уже неоднократно ловили на воровстве материалов, а тут всего лишь футболочка”, “Вот так совпадение

“, – удивленно отметили пользователи Сети в ответ на публикации Андрея Малахова.